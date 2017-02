Rubi: "Si no estuviera seguro de que el Sporting se va a salvar, no me hubiera subido a este barco"

"Si no estuviera convencido de que el Sporting se va a salvar, no me hubiera subido a este barco". Joan Francesc Ferrer Sicilia "Rubi" (Vilasar de Mar, 1970) se muestra seguro de que el conjunto gijonés logrará la permanencia en Primera División en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, en la que también asegura que "me gustaría sumar seis puntos ante Atlético, Celta y Barcelona".

El entrenador rojiblanco fue la apuesta del director deportivo, Nico Rodríguez, para sustituir a Abelardo. "Se me escapa si la suerte de Nico va ligada a la permanencia. Los que trabajamos en esto, ya hemos superado el miedo a qué pasará con nuestro contrato", afirma al respecto en la entrevista, en la que también cuenta que ha extraído lecciones de su etapa en el Levante, con el que descendió a Segunda División. "La experiencia de Levante me sirve de mucho para intentar que aquí no se repitan situaciones", afirma.

También se refiere al juego que espera del gran fichaje de invierno del Sporting, el delantero africano Lacina Traoré, el jugador más alto de la Liga, con 2,03 metros de estatura. "Yo quiero que eso no lo condicione. Quiero que Traoré reciba más balones en los pies que en la cabeza. Si le llegan a la cabeza, que sea de centros laterales. Está claro que nos da una alternativa que antes no teníamos y es que, si en un momento dado, hay que jugar más directo, tenemos ese jugador. Pero no quiero que condicione todo el juego del equipo un solo futbolista. Eso lo puede hacer un superestrella. Nuestro objetivo es que el equipo juegue en bloque", afirma al respecto. La entrevista íntegra se publicará en la edición de mañana del periódico.