Xavi Torres espera un juicio rápido por el "caso Osasuna"

"Deseo que se resuelva lo antes posible". Xavi Torres, futbolista del Sporting, se pronunició esta mañana sobre el hecho de que pueda acabar ante los tribunales por el "caso Osasuna" en el que se investigan presuntos amaños. "Duele verme involucrado en cosas que, obviamente, no corresponden a la realidad. Para mí, lo más importante es que salga el juicio rápido para que salga la vedad. No tengo absolutamente nada que ver. Llevo muchos años de profesional y nunca se me va a poder tachar de eso y más en una temporada en la que me rompí el tendón de Aquiles y no tenía ficha desde diciembre", explicó. El alicantino admitió que esta situación no es agradable, tanto para su familia como para él, y que ha notado el apoyo del cuerpo técnico y de los componentes del banquillo rojiblanco.

El jugador del Sporting Xavi Torres está cerca de ir a juicio tras la conclusión de la instrucción por parte del magistrado Fermín Otamendi, titular del Juzgado número 2 de Pamplona, del "caso Osasuna", en el que se investigan, entre otras causas, presuntos amaños de exdirectivos del club navarro para que el equipo lograra la permanencia en Primera en la temporada 2013-14. El juez ve indicios para juzgar a Xavi Torres y sus entonces compañeros en el Betis Amaya y Jordi Figueras por recibir presuntamente de Osasuna 650.00 euros en metálico a cambio de ganar al Valladolid (400.000) y perder ante los navarros en la última jornada (250.000), resultados que dieron la salvación a Osasuna mientras que el Betis acabó último. Xavi Torres no participó en ninguno de esos dos encuentros.