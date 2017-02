"La afición asturiana apoya masivamente a España"

Unos minutos después de presentar oficialmente el partido que la selección española de fútbol disputará en El Molinón ante Israel, el próximo 24 de marzo, Julen Lopetegui hace un aparte con LA NUEVA ESPAÑA. Se le ve cómodo en Asturias, donde tiene muchos y buenos amigos, y sabe que la grada de El Molinón se volcará con el equipo nacional, que nunca ha perdido en Gijón.

-Bienvenido a Asturias

-Siempre es un placer venir a Asturias y más con este tiempo.

-Trae la agenda cargada...

-Hemos aprovechado bien el tiempo. Hemos estado con Maxi y Joaquín viendo los partidos de las autonómicas, comí con el Pitu, vine a El Molinón...

-¿Por qué escogió Gijón?

-Queríamos un estadio como El Molinón, de entre 25.000 y 30.000 espectadores, que se pueda llenar y su aspecto es inmejorable. Nos ofrece la certeza de que el césped va a estar en excelentes condiciones. Y el clima.

-¿Qué experiencia tiene usted en Gijón?

-Jugué muchos partidos aquí. Es un campo de fútbol de toda la vida, de los que tienen un sabor especial para el futbolista. El sabor de los estadios añejos.

-¿Firmaría un ambiente como el que vio ante el Celta?

-Lo necesitamos. Escogimos El Molinón porque siempre ha habido un apoyo masivo de la afición asturiana a España.

-¿Le preocupa el rechazo que la presencia de Israel provoca en algún colectivo?

-Vamos a poner el foco en lo realmente importante que es un partido fantástico, una sede extraordinaria y el convencimiento de que la grandísima mayoría de asturianos estarán encantados de que estemos aquí. Nos quedamos con la voluntad de las mayorías.

-¿Habrá guiño a Asturias?

-Si viene un futbolista asturiano, no será por jugar en Gijón.

-¿Llegará pronto Meré?

-Es un chico al que conocemos de manera muy cercana. Tiene por delante un campeonato de Europa muy interesante y está en los parámetros que manejamos.

-¿Está descartado Villa?

-Ha hecho muy buena temporada y tuve la oportunidad de verle en directo. Las ligas más lejanas no ayudan,pero no podemos cerrar las puertas a nadie.

-¿Tiene algún tapado?

-Estamos atentos a todo y seguimos a jugadores que aún no tienen mucha visibilidad.

-¿La igualdad en la Liga puede abrir la selección a futbolistas de otros equipos?

-Nosotros ponemos el foco donde está el jugador español. En Barcelona, Madrid o Atlético, es más complicado que un futbolista consiga estabilidad.

-¿Le gustaría mayor protección para el futbolista español?

-Lo que nos gustaría es que los españoles tuvieran mucha presencia en los equipos. Reivindico al jugador español. El mercado se ha abierto. Hoy en día, hay españoles en todas las Ligas y estamos atentos a todo.

-¿Llamaría a un futbolista que juegue en China?

-Habrá que analizarlo cuando ocurra y ponderar su rendimiento y las dificultades, pero es más difícil que en una liga europea.

-¿Hay mucho roce entre los jugadores de los dos grandes?

-Lo importante es cómo conviven cuando están con la selección española y en ese sentido no tenemos ninguna queja.

-¿Qué siente cuando se pita a un jugador que lleva la camiseta de España?

-Disconformidad absoluta. Cualquier jugador que esté en la selección española tiene que ser apoyado.

-¿Se va a clasificar España?

-Vamos a trabajar al máximo y estamos convencidos de que así será, pero somos conscientes de la dificultad y de que hasta el final vamos a estar muy igualados.

-¿Cómo ve a Israel?

-Practica muy buen fútbol, tiene jugadores en las principales ligas europeas y buen gusto por el fútbol. La importancia del partido es vital para estar en el Mundial.

-¿Volverán los grandes tiempos de la selección?

-Se dio una grandísima generación, yo diría la mejor del mundo, y estuvieron magníficamente dirigidos, primero por Luis y luego por Vicente. La consecuencia fueron tres títulos. No debemos entrar en el error de la comparación, porque no son justas para los chicos que vienen ahora y que tienen que hacer su camino, como yo tengo que hacer el mío. A ver dónde somos capaces de llegar. Mirar para atrás, no nos va a ayudar a ganar partidos.

-Le toca a usted la difícil tarea del maridaje entre los supervivientes de esa gran generación y los que aparecen...

-Todavía tenemos en momento óptimo a algunos de los jugadores que han ganado muchas cosas e intentaremos mezclarlos bien con los chicos nuevos y hacer un equipo capaz de competir.

-¿Añora los tiempos en que un equipo modesto como el Sporting podía discutir títulos?

-Sí, claro. En esa época yo era aficionado de la Real Sociedad, que ganó una Liga aquí en El Molinón. El Sporting siempre ha tenido una cantera extraordinaria y estoy seguro de que con el tiempo y con el trabajo de Mareo, lo van a volver a conseguir.

-¿Cómo ve a Sporting y Oviedo?

-No escondo que soy muy amigo del Pitu Abelardo, que ha hecho un trabajo extraordinario en el Sporting. Deseo que el Sporting consiga la salvación, que va a estar muy reñida hasta el final. Y en el Oviedo también tengo muy buenos amigos, está Fernando Hierro, está Julián Calero, que estuvo conmigo en el Oporto, y creo que están haciendo muy buena temporada. Sería fantástico para el fútbol asturiano que volviera el derbi en Primera.