Rubi manifiesta su confianza en toda la plantilla y anuncia rotaciones con la mente puesta en el Deportivo

"Se pueden llamar rotaciones, pero intentaremos que sea una mezcla, porque hay gente a la que queremos fresca el domingo". Rubi confirma que se verá un nuevo Sporting en el Nou Camp, donde no descarta también un nuevo dibujo táctico: "Los partidos grandes siempre los planteo con alguna novedadporque tienes que intentar sorprenderlos. Eso sí, sin volver locos a los futbolistas". El técnico plantea un objetivo escalonado para la visita al conjunto azulgrana. "Lo primero que quiero es ganar. Si no se puede, intentaremos empatar. Y si no es posible, trabajar bien y salir reforzados", apunta Rubi, que pone como ejemplo lo sucedido con el Leganés que "hizo un gran partido allí y obtuvo premio a la semana siguiente", en referencia a su goleada al Deportivo. El gran reto para el entrenador del Sporting es "estar dentro del partido todo el rato, tener opciones de ganar hasta el final".

La convocatoria de Rubi ofrece seis novedades con respecto a la de la semana anterior. Además del sancionado Jorge Meré, el técnico deja en Gijón a Canella, Carmona y Moi Gómez. Además, puede haber algún titular más que se quede en el banquillo. El propio Rubi reconoció que, en algunas posiciones, le preocupa especialmente el tema de las tarjetas: "Sobre todo en defensa, donde Babin sale de una lesión". El técnico quiso reiterar su confianza "en toda la plantilla", de la que asegura que "está muy equilibrada en algunas posiciones en las que la igualdad es máxima".

El técnico se mostró satisfecho con el buen momento de su equipo, a pesar de los dos puntos que se le escaparon ante el Celta. "Hemos acumulado dos partidos buenos y uno, en el que sin ser bueno, sacas un buen resultado", sostiene. No obstante, lamentó la jugada del empate del Celta, en la que Iago Aspas filtró el balón por debajo de la barrera en un lanzamiento de libre directo: "Prefiero que me marquen un golazo a que demos facilidades, pero los que estamos abajo es porque cometemos errores". En cuanto a la falta de eficacia en el remate, Rubi defendió a sus futbolistas con el argumento de que "en dos partidos hemos pegado tres postes.

A pesar de que el Barcelona está agitando la polémica arbitral estos días, Rubi no se muestra preocupado por que el Sporting pueda pagar el pato y rompe una lanza en favor del colectivo arbitral: "No me preocupa, tengo una confianza total en su profesionalidad".

La convocatoria para el partido ante el Barcelona la forman veinte futbolistas, por lo que Rubi tendrá que hacer dos descartes antes del choque. La lista la forman Cuéllar, Mariño, Whalley (porteros), Douglas, Lillo, Lora, Amorebieta, Babin, Juan Rodríguez, Elderson, Xavi Torres, Vesga, Sergio, Nacho Cases, Víctor Rodríguez, Burgui, Isma López, Traoré, Cop y Carlos Castro.