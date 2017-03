Rubi prepara una sorpresa

"Con la intención de ganar, no de regalar nada". Así viaja el Sporting a Barcelona para afrontar uno de los partidos más complicados de la temporada. A pesar de que hará numerosos cambios, Rubi se marca un objetivo claro para el choque: "Estar dentro del partido todo el rato, que el equipo tenga opción de ganar en todo momento". El técnico marca pequeñas metas a las que habrá que ir adecuándose a medida que transcurra el choque. "El objetivo es ganar. Si no se puede, empatar. Si no se puede, salir reforzado por el trabajo", desgrana. Rubi pone el ejemplo del Leganés que "hizo un buen trabajo en Barcelona y tuvo el premio una semana después".

Aunque no le gusta mucho la expresión, Rubi concede que "se les puede llamar rotaciones". El técnico matiza enseguida que "intentaremos que sea una mezcla en función de cómo hemos visto de cansada a la gente y de algún jugador que queremos muy fresco para el fin de semana". En todo caso, el preparador remarca que no supondrá una merma en el potencial de los rojiblancos porque "tenemos un nivel muy similar en muchos jugadores de la plantilla y creo que no nos tiene que afectar en cuanto a rendimiento".

Otro aspecto que también influye al técnico a la hora de confeccionar la alineación titular es la amenaza de las tarjetas, con Jorge Meré sancionado y siete futbolistas apercibidos. Rubi apela de nuevo a la igualdad en la plantilla para asegurar que esto no le preocupa demasiado, salvo en el centro de la defensa, donde Babin sale de una lesión. El técnico se muestra tajante al señalar que "si no hubiera tres partidos en una semana no habría rotaciones".

Para dar la sorpresa en el Nou Camp. Rubi considera que tienes que "estar convencido de que puede ser tu día". El técnico lamentó el último empate ante el Celta por lo que podía haber supuesto, más allá incluso de los puntos. "Hemos hecho dos porterías a cero y hemos estado muy cerca de hacer tres que, para mí, hubiera sido un éxito importante", sostiene. A Rubi le dolió especialmente la forma en la que se produjo el gol de Iago Aspas, con la barrera saltando para evitar un remate a la escuadra y el balón colándose por debajo: "La pena es que yo prefiero que me marquen un golazo por mérito del rival, que no alguna facilidad que estamos dando". La conclusión lógica es que "los equipos que estamos abajo, es porque cometemos errores graves".

Rubi considera que el Sporting visita al Barcelona en un momento más complicado del que lo hizo el Alavés, justo tras un partido de selecciones. El técnico tampoco muestra preocupación por el hecho de que el Barcelona esté agitando estos días la polémica arbitral y reitera que "mi confianza en el colectivo arbitral es total y confío en su profesionalidad".

Volviendo la vista a los últimos partidos, lamenta la poca pegada de los rojiblancos, aunque introduce un matiz interesante en su análisis: "Hay un punto de falta de eficacia, pero también hemos dado tres postes en dos partidos". Y completa su argumentario apuntando que "me quejo de estos días, pero en Leganés chutamos cuatro veces y metimos dos goles". El Sporting llega en buen momento a este encuentro porque "hemos acumulado dos partidos buenos junto a otro que, sin ser bueno, sacas un gran resultado y la plantilla ve que éste puede ser el camino".

Por último, Rubi deja entrever una sorpresa táctica: "Yo siempre planteo los partidos ante los grandes con alguna novedad, porque les tienes que intentar sorprender con alguna novedad y no presentarles lo de siempre, pero sin desorientar al jugador".