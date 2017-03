Lillo: "Se lo hemos puesto fácil al Barça"

No fue un buen día para un Sporting que cayó goleado en el Camp Nou después de dos jornadas ofreciendo un buen nivel ante el Atlético de Madrid y el Celta. "Se lo hemos puesto fácil al Barça", admitió Lillo al finalizar el partido ante el Barcelona, consciente de la importancia de haber recibido dos goles a los diez minutos de juego. "Ha sido un partido para olvidar. El domingo tenemos otro y hay que ganar", sentenció el alicantino.

"El entrenador es el que decide. No voy a entrar en si hubo muchos cambios o no", señaló Lillo, que se quiso mantener al margen de si las siete novedades presentadas en el once pudieron influir en que se viera ante el Barcelona a un Sporting diferente al de las anteriores jornadas. "Vamos a dar la mejor cara posible ante el Deportivo", añadió ante los micrófonos de Radio Marca Asturias y Deportes Cope Asturias. "He notado que llevo un mes fuera del equipo", explicó Babin, que fue uno de los futbolistas del Sporting que más sufrió durante el encuentro ante el conjunto azulgrana. "Sabíamos que era difícil, pero hubo errores colectivos e individuales que hay que solucionar", apuntó el central galo.

Babin asumió parte de la culpa de alguno de los tantos del Barcelona. "No me hace falta ver repetidos el tercer y el cuarto gol. Sé lo que ha pasado", sentenció el jugador. Lo hizo para señalar, a continuación, que "al margen de los goles, me he sentido bien. Era difícil volver en un día como éste, pero soy un jugador más de la plantilla". Por último, también mostró su convicción de mejorar la imagen ante el Dépor: "Será un partido totalmente diferente".