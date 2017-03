Vesga: "Toca ganar o ganar al Deportivo"

"Es un partido vital, parecido al de Leganés". Mikel Vesga no se anda con rodeos y es plenamente consciente de lo mucho que se juega el Sporting en su próximo partido en El Molinón. "Hay que ganar o ganar al Deportivo. Quedan muchas jornadas, sí, pero se empiezan a acabar los partidos y ante tu gente y no los puedes dejar pasar", subraya el centrocampista rojiblanco, confiado en superar al conjunto gallego.

"Los cambios de entrenador, en un principio, suelen ser positivos para el equipo, porque la gente que no participaba puede tener su oportunidad y se activa todo un poco más", afirma Vesga antes de conocer el desenlace del duelo ante el Deportivo y el Atlético de Madrid. Y es que el Sporting se muestra cauto ante el efecto que pueda tener Pepe Mel en una posible reacción de los gallegos. En todo caso, el vasco subraya que "no nos importa el cambio de entrenador, porque hay que ganar sí o sí".

Vesga pide mantener la confianza tras el palo de caer goleados en el Camp Nou. Un encuentro en el que los rojiblancos estuvieron lejos de las buenas sensaciones mostradas en las anteriores jornadas. "El equipo, sobre todo en casa, está rindiendo a muy buen nivel", subraya antes de justificar las rotaciones vistas en el Camp Nou. "Al final, el entrenador quiere probar todo para hacer un bloque y competir. Rubi ha probado prácticamente a todo", señala. En todo caso, admite que esperaban mostrar una mejor cara ante el Barcelona. "No salimos reforzados visto el resultado, pero el equipo pelea, lo da todo, a pesar de estar bajo un resultado negativo", sentencia.

El centrocampista vizcaíno ha ido ganando peso en el Sporting desde su llegada en el mercado de invierno. "Los compañeros me lo han puesto fácil, pero tampoco me considero que me haya convertido en una pieza clave", responde preguntado por su crecimiento en el equipo. Vesga se limita a recalcar que "la brecha que se va abriendo con la salvación es cada vez es mayor, así que cuanto antes la consigamos reducir, mejor".