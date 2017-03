Rubi: "Hay que dar un puñetazo en la mesa y sacar la cabeza"

"Hemos analizado los errores y nos centramos ya en el Dépor. Estamos animados, afrontamos un choque duro, de mucha trascendencia, pero con la confianza de que podemos seguir en la línea de los partidos que hemos jugado en casa". Rubi deja atrás la goleada en el Camp Nou y pide fijar toda la atención en el vital encuentro de mañana ante el Deportivo de La Coruña. El entrenador del Sporting evita calificar de vital el encuentro ante el conjunto gallego, aunque reconoce que "es muy importante. Es evidente que, de perder, nos alejaríamos un poquito de la salvación, pero es también una oportunidad para dar un puñetazo en la mesa y empezar a sacar la cabeza".

Rubi no perdió detalle del debut de Pepe Mel como entrenador del Deportivo de La Coruña, que se saldó con empate ante el Atlético de Madrid. "El Dépor ha hecho muy buenos partidos durante el año en el que no tuvo fortuna de cara a gol. Ante el Atlético realizaron un trabajo importante, y tuvieron ese pelín de suerte de marcar en la primera situación", apunta Rubi. No se muestra preocupado por la posibilidad de que el cuadro deportivista llegue más reforzado por este resultado y por la motivación que siempre acompaña un relevo en el banquillo. "Lo que más me preocupa es mi equipo, que esté a buen nivel y juegue como ya ha demostrado en algún momento. Si conseguimos eso, nos tiene que ir bien", destaca.

El técnico de los rojiblancos sí reconoce sentirse preocupado por la falta de puntería, aunque asegura estar "encantado" con Traoré, Castro y Cop. "Traoré cogerá, poco a poco, su nivel. Lo importante es generar ocasiones", afirma. También espera corregir las concesiones defensivas que se vieron, especialmente, en la visita al Barcelona. "Me preocupa que, en el momento de matar un partido, estemos acertados. En los últimos partidos hubo situaciones en las que el portero rival estuvo bien, o que el balón ha ido al palo... Creo que estamos cerca de que un día podamos marcar tres goles", sentencia. Un detalle que le lleva a recordar lo que más le obsesiona es "ganar al Deportivo. Me da igual si es por un gol o dos. Si además se diera que pudiéramos ganar también el gol average particular, sería un golpe importante". Y es que Sporting cayó en Riazor por 2-1. "Con un triunfo estaremos muy metidos en la pelea. Sería un subidón importante", añade.

Rubi asegura que su nivel de optimismo "sigue siendo igual que cuando llegué. Si no hubiéramos mejorado nuestro nivel de juego estaría terriblemente preocupado. Ahora lo que preocupa es que haya continuidad en ese aspecto, algo que no es fácil. Hay que comprometerse con el balón desde atrás, sacarlo jugado, tener la mentalidad de querer atacar todo el rato. Eso no es sencillo con la presión de la clasificación y de los resultados, que cada vez es mayor".

El entrenador rojiblanco ve al equipo preparado para superar la presión que rodea al encuentro ante el Dépor. "No quiero pensar en que no vamos a lograr el triunfo. Quiero ser optimista. Todo lo que sea estar a un partido o dos de la salvación, significa que sigues dentro. Hay que estar preparados incluso para comenzar con el marcador en contra. No hay que venirse abajo, hay que creer siempre en que se puede", concluye.