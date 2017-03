Ganar para seguir vivos

Ganar o ganar. El Sporting solo piensa en la victoria para dar caza en la tabla al Deportivo de La Coruña, el rival a batir por los rojiblancos este mediodía en El Molinón. Los gallegos, con un partido menos al tener pendiente el duelo ante el Betis, marcan la zona de salvación con tres puntos de ventaja. Un empate, por tanto, dejaría a cuatro puntos las salvación y la derrota, a siete, teniendo en cuenta que el goal average con el Dépor estaría perdido. Brecha peligrosa a falta de doce jornadas. Rubi parece dispuesto a recuperar la alineación que acarició su primer triunfo como local, ante el Celta de Vigo. Los gijoneses contarán con la ayuda de una afición que se ha movilizado para convertir el municipal gijonés en una caldera y recibir a los jugadores cantando el himno a capela. El momento de dar un puñetazo sobre la mesa no puede esperar más.

El Sporting aspira a neutralizar al Deportivo de La Coruña y, paralelamente, reducir el efecto del triunfo del Leganés, que ayer se impuso en Butarque al Granada, antepenúltimo en la tabla, dejando a los pepineros con 24 puntos. Los rojiblancos, con 17 puntos en su casillero, están casi obligados a ganar este mediodía para no verse descolgados a unas alturas de la temporada en la que las distancias son ya difícilmente salvables. El vestuario gijonés evita calificar el encuentro de final, aunque todos son conscientes de que cualquier resultado que no sea ganar se convertirá en un golpe muy serio a las esperanzas de lograr la permanencia. La afición también lo sabe, y ha olvidado rápidamente la goleada recibida en el Camp Nou (6-1) para colaborar a que El Molinón vuelva a respirar el ambiente épico de las grandes remontadas. En el horizonte también se encuentra la oportunidad de ganarle el goal-average particular a un rival directo, tras el 2-1 registrado en Riazor en la primera vuelta. De ello dependerá también cerrar la jornada fuera del descenso, o no.

Rubi empieza a encontrar una estabilidad en el once titular que, de momento, sigue sin darle la ansiada victoria en casa que se le resistió durante sus primeros tres encuentros como local. El entrenador del Sporting ha liderado una reacción en el juego poco correspondida en términos de puntos, como sucedió en la derrota ante el Atlético o el empate frente al Celta de Vigo. Una de las mejores versiones se vio ante los celestes, la misma que quiere mantener el catalán este mediodía apostando por los mismos protagonistas. El hecho de que el pasado miércoles, en el Camp Nou, optara por dosificar esfuerzos con hasta siete cambios en la alineación titular, es otro indicativo de su idea para recibir al Dépor.

La posible alineación del Sporting ante el conjunto deportivista sería la integrada por: Cuéllar; Douglas, Meré, Amorebieta, Canella; Vesga; Carmona, Sergio, Moi Gómez, Burgui; y Traoré. La lista de convocados, de veinte futbolistas, se completa con la presencia de Mariño, Whalley, Lillo, Elderson, Xavi Torres, Nacho Cases, Víctor Rodríguez, Castro y Cop. Rubi deberá hacer dos descartes antes del inicio del partido. Se han quedado fuera, por decisión técnica, Babin, Ndi, Viguera, Isma López, Afif y Lora. La llegada del Deportivo de La Coruña es la primera de las dos finales que el Sporting jugará en casa en marzo. Y es que el siguiente en visitar El Molinón es el Granada.

Los gallegos, que estarán arropados por 1.300 seguidores, quieren dar continuidad en Gijón a las buenas maneras mostradas el pasado jueves, tras lograr un valioso empate en casa ante el Atlético de Madrid. Fue el partido del debut de Pepe Mel en el banquillo deportivista. El sucesor de Gaizka Garitano cuenta con experiencia en solventar situaciones tan delicadas como la de salvar la categoría y espera dar un paso hacia el objetivo en El Molinón. En La Coruña se quedó, finalmente, Kakuta, con molestias tras el último partido. Luisinho y Sidnei, que también arrastraban problemas físicos, han entrado finalmente en la convocatoria y, presumiblemente, repetirán titularidad. El conjunto gallego no sabe todavía lo que es ganar fuera de casa esta temporada.