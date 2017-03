Canella: "Nosotros seguimos creyendo en lograr la permanencia"

Roberto Canella (Pola de Laviana, 7-2-1988) cumplirá el sábado en Mestalla 250 partidos oficiales con el Sporting, si se mantiene, como hasta ahora, en los planes de Rubi. El capitán rojiblanco es un fijo con el catalán tras plantearse salir en invierno por los pocos minutos que tuvo con Abelardo. Ahora, pretende aplicar esa constancia al grupo. Y es que no duda cuando se le pregunta sobre las opciones de permanencia.



- ¿En qué situación deja al equipo la derrota ante el Deportivo?



-Estamos fastidiados. Nos habíamos mentalizado en que era un partido importante, el más importante de la temporada y lo perdimos. No nos queda otra que levantar la cabeza, entrenarnos bien durante la semana y pensar en la siguiente jornada.



- ¿Cómo valora la visita a Mestalla?



-Hay que intentar ir a ganar a Valencia. Si no conseguimos allí la victoria, se complican más las cosas y cada vez quedan menos partidos.



- El pesimismo ha aumentado...



-Hay que ser positivos y pensar en que podemos sacar esta situación adelante. Sobre todo, tenemos que apoyarnos. Lo podemos conseguir, y la primera final está en Valencia.



- ¿Qué salió mal para no repetir la imagen ofrecida en El Molinón ante Atlético y Celta de Vigo?



-No hemos dado mucha intensidad al partido. Hubo muchos parones, muchas tarjetas? Creo era lo que más le favorecía al Deportivo, porque venían de jugar pocos días antes casi con los mismos futbolistas. Teníamos que haberle dado más continuidad en el juego.



- Hubo ocasiones para ganar.



-Al final los metimos en su campo. Hubo opciones para, al menos, empatar el partido, pero no hemos tenido suerte de cara a portería.



- ¿Supo manejar mejor el Dépor los pequeños detalles?



-Ellos estuvieron bien organizados atrás y metieron el gol a balón parado. A partir de ahí se dedicaron a defender y salir a la contra. Nosotros intentamos hacer gol en todo momento, pero no fue posible.



- ¿Qué le puede decir a la afición?



-Poco. Lo primero es agradecerles que nos hayan apoyado desde el primer momento. Les pediría que no dejen de creer, porque nosotros seguimos creyendo en lograr la permanencia. Vamos a ir a Valencia con la mentalidad de ganar y sacar el partido adelante.



- En lo personal, la llegada de Rubi le ha convertido en un fijo.



-Estoy satisfecho por encontrarme bien físicamente y participar en el grupo, pero el fútbol es un equipo y si juegas y no ganas? Prefiero no jugar y que el Sporting sume victorias, porque la recompensa final sería seguir en Primera. Ése es el objetivo.