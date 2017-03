Rubi, entrenador del Sporting: "Si ganas los cuatro últimos partidos te salvas"

"No lo considero una final", arranca Rubi, que entiende que su equipo afronta en Mestalla "un partido muy importante, pero no una final, porque si perdemos no quedamos eliminados". El técnico reconoce que "la distancia con la permanencia ha aumentado". Sin embargo, Rubi se muestra contundente al asegurar que "si ganas los cuatro últimos partidos, te vas a salvar". El entrenador rompe una lanza en favor de sus futbolistas al asegurar que "el equipo no baja los brazos".

Rubi confirmó la baja de Moi Gómez para Mestalla. El alicantino podría recuperarse para el siguiente encuentro en El Molinón ante el Granada. Al que aún no da por perdido el técnico es a Amorebieta, que esta mañana tampoco se ejercitó con el grupo. Su presencia en la convocatoria se decidirá mañana, tras la última sesión preparatoria. A las dudas, se ha sumado Borja Viguera, que ayer se retiró del entrenamiento con un esguince de tobillo. El técnico mantuvo una charla con los futbolistas antes del inicio del entrenamiento, en la que puso a sus futbolistas el ejemplo de la remontada del Barcelona: "Cuando uno no deja de creer en que se pueden conseguir las cosas, está comprando posibilidades".

El preparador no dio pistas sobre los planes que maneja para sustituir a los tocados, pero prácticamente descartó un cambio de sistema. "No quiero volverme loco, porque el equipo no ha tenido nada de fortuna", sostiene Rubi. Y es que el entrenador está satisfecho con el juego de su equipo: "Hemos generado ocasionado de sobra y hemos reducido los errores defensivos". El técnico admite que "al final esto son milongas, porque hay que ganar partidos". El entrenador insiste en que "si encadenamos dos victorias, podremos volver a mirar la clasificación".

El contrato de Rubi tiene la próxima temporada vinculada a la permanencia a la permanencia. El técnico fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a seguir en el Sporting si se consumaba el descenso a Segunda División. "Me siento tan en deuda con el club y con todo lo que lo rodea que ni me lo he llegado a plantear", apunta antes de matizar que, en todo caso, "el favor me lo haría el Sporting a mí". El equipo realilzó esta mañana una nueva sesión de entrenamiento en Mareo, como puede verse en las siguientes imágenes:



El Sporting se ejercitará mañana, a partir de las 10.30 horas, en Mareo. Será la última sesión previa a la visita al Valencia. Tras el entrenamiento, que será a puerta cerrada, Rubi dará la lista de convocados. Tras comer en las instalaciones rojiblancas, el equipo se dirigirá al aeropuerto de Asturias, desde donde tomará un vuelo chárter con destino a la capital del Turia. El partido ante el conjunto che se disputa el sábado, a las 13.00 horas, en Mestalla.