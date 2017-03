El Sporting busca el indulto

El Sporting busca en Valencia un aliento de esperanza. En pleno jaleo fallero, los rojiblancos no están para fiestas y viajan a la capital del Turia para aferrarse a la vida. Rubi pierde a Amorebieta y Moi Gómez, pero a estas alturas no sirven los eximentes. Lo único que importa es la victoria, único resultado que permitirá a los rojiblancos alimentar el sueño de la permanencia. Cualquier otro marcador servirá únicamente para prolongar la agonía. La desesperación genera peligrosos enemigos y el Sporting comienza a parecer uno de esos equipos que ya no tienen nada que perder. Ésa es hoy por hoy su gran baza para intimidar a un Valencia que ha recuperado el pulso de la mano de Voro, uno de esos hombres de la casa que no siempre son bien valorados.



Aunque parece claro que el futuro del Sporting se define en los dos próximos encuentros ante Valencia en Mestalla y ante Granada en El Molinón (con la amenazante presencia de Estrada Fernández), el sportinguismo se aferra al caudal de ocasiones que ha generado el equipo en los últimos partidos y a la esperanza de que sus futbolistas recuperen el olfato. A los rojiblancos les apremia la necesidad de sumar de tres en tres para acercarse a la tierra prometida.



El gran descubrimiento de Rubi para la cita de Mestalla es Dani Ndi, quien se ha colado en la convocatoria después de semanas de ostracismo. El camerunés incluso ha ensayado durante la semana en la posición que deja vacante Moi Gómez, junto a Sergio y Vesga. El africano se suma a las alternativas de Nacho Cases, la más probable, y Víctor Rodríguez para esta demarcación. Las cosas parecen más claras en el centro de la defensa, donde solo hay dos centrales convocados. Babin parece el principal candidato para acompañar a Jorge Meré. Otras opciones pasan por adaptar a Lillo o a Xavi Torres, lo que ya salió mal en Bilbao.



No se esperan más movimientos en la alineación inicial de Rubi, toda vez que el técnico parece haber encontrado un once que le satisface y que ya ha descartado un cambio de sistema. Rubi tendrá que hacer dos descartes antes del encuentro.



A pesar de que el Sporting ganó en su última visita a Mestalla, no parece la mejor plaza ni el momento adecuado para buscar la reacción. Eso sí, una victoria en feudo ché lanzaría un mensaje intimidatorio al resto de competidores por la permanencia. El Sporting necesita un golpe de mano, un resultado consistente que llene de argumentos la esperanza ciega en la permanencia.



Del Valencia preocupa todo, pero principalmente el talento de sus futbolistas. Al contrario que el Sporting, el equipo de Voro ha dado un salto significativo en el mercado de invierno, con las incorporaciones de futbolistas como Zaza (si juega hoy, el Valencia tendrá la obligación de ficharlo y pagar 16 millones) u Orellana, que ya han formado una prometedora sociedad. Es cierto que Voro no podrá contar con el campeón de Europa Nani, pero Santi Mina tampoco es una opción despreciable. Tampoco podrá contar el técnico con el sancionado Enzo Pérez, ni con el lesionado Rodrigo. Lo que hace más temible al Valencia, además del potencial de sus futbolistas y de la buena gestión de Voro, es la liberación que ha supuesto marcar distancia con la zona de vértigo.



El Sporting ya no está en condiciones de elegir pareja y tiene que aceptar el desafío cada vez que le arrojan el guante. Mestalla trae buenos recuerdos europeos. Lo que se busca hoy es un poco más de esperanza. Ser el Ninot indultado.