Nico no piensa en dimitir

"No he pensado en dimitir". Nico Rodríguez deja clara su postura a pesar del desastre en la planificación deportiva de esta temporada que ha llevado al Sporting a la penúltima posición de la clasificación. El cuestionado director deportivo del Sporting dice que siente "confianza y respaldo" por parte del consejo del consejo de administración del club. Pero lo cierto, a día de hoy, es que su continuidad está más que comprometida. Si el Sporting desciende, Nico Rodríguez no tiene ninguna posibilidad de cumplir el año que le queda de contrato. Y si el equipo lograra mantenerse, también tendría difícil seguir en el cargo. Lo cierto es que ya comienzan a sonar en el entorno de Mareo nombres de candidatos a la dirección deportiva rojiblanca con vistas a la próxima temporada. El consejo no moverá ficha hasta que se aclare la situación deportiva del equipo con vistas al próximo curso.



"Tengo que ser positivo en todos los escenarios", comentó ayer Nico Rodríguez en el transcurso de una entrevista concedida al programa Gijón Ser Deportivos. El director deportivo remarca que está "plenamente convencido de que se está trabajando con toda la energía y con toda la ilusión del mundo". El máximo responsable de la parcela técnica regateó algunas preguntas y evitó comentar lo que sucederá si el Sporting no logra la victoria este domingo ante el Granada: "Yo quiero hablar de ganar al Granada, de ser positivo".



Como no puede esgrimir el rendimiento de los dieciséis futbolistas fichados este curso, Nico Rodríguez saca pecho con la mejoría del equipo desde la llegada de Rubi. "Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo Rubi, estoy más convencido aún de que hemos hecho una buena incorporación", sostiene.



El director deportivo quiso aclarar por qué no se cerraron las renovaciones de Jony, Luis Hernández y Bernardo. Del extremo dijo que "influyeron parámetros económicos", del colombiano que "no se quedó por tener una oferta de Inglaterra" y de Luis Hernández desveló que "en noviembre ya nos dijo que era imposible renovarlo".



En cuanto a los fichajes del mercado de invierno salió al paso del coste que se atribuye a la llegada de Traoré: "Por un millón de euros llegaron Traoré, Vesga y sobró dinero".



Nico Rodríguez no se olvidó de Abelardo, al que se refirió de forma directa o indirecta, como cuando dijo que "la plantilla ha dado un paso adelante con respecto a hace dos meses". También comentó que el Pitu "es toda una institución en el Sporting y tenemos que respetar sus decisiones y su forma de entender este club".