Rubi y Alcaraz ya han empezado la batalla táctica

Un partido de la importancia que tiene el Sporting-Granada comienza a jugarse mucho antes de que Estrada Fernández dé el pitido inicial. Los dos equipos llegan a la cita mermados por alguna baja importante y pendientes de la evolución de otros futbolistas. Sus entrenadores, tanto Rubi como Lucas Alcaraz, se ponen de perfil y preparan el choque con mucho cuidado de no dar pistas al rival. Ni sobre el estado de los lesionados, ni sobre los probables sustitutos de los ausentes. La batalla táctica ya ha comenzado. Rubi, por ejemplo, se ha reservado para la puerta cerrada los últimos entrenamientos de la semana, en los que hará las pruebas definitivas. Por el mismo camino avanza el técnico del conjunto nazarí.



En un choque con tanta igualdad, cada detalle puede ser decisivo. En el bando rojiblanco, está claro que Mariño sustituirá al sancionado Cuéllar. Y ahí se terminan las certezas. Con Nacho Cases y Cop ausentes, Moi Gómez y Traoré parecían los candidatos a regresar al equipo titular. Los problemas físicos de ambos abren un interrogante gigante. Como lo abre también la evolución de Amorebieta. Si el central no se recupera, Babin se mantendrá como pareja de baile de Jorge Meré y se enfrentará a su exequipo. Sin Traoré ni Cop, la responsabilidad anotadora recaería sobre Carlos Castro. Más complejo es el asunto del centro del campo. Una solución natural sería introducir a Xavi Torres como pivote y adelantar a Vesga a la altura de Sergio. Otra opción sería introducir directamente a Dani Ndi, que ya estuvo en Valencia. Víctor Rodríguez ocupó esta posición ante el Deportivo, aunque no salió demasiado bien. Otra posibilidad, menos probable, pasaría por centrar la posición de Carmona e introducir un hombre de banda por la derecha.



En el Granada está descartado Wakaso por sanción y se mantienen como duda Adrián Ramos, Héctor y Andreas, los primeros con problemas musculares y el último con una contusión costal. Kone se incorporó al grupo con normalidad y el jueves los hará Isaac Cuenca.