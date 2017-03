La Policía, en casa de Traoré por una fuerte riña con su pareja

El Sporting no gana para sustos. Lo que le faltaba ya al club rojiblanco era que la Policía se personase en casa de uno de sus futbolistas por una fuerte discusión con su pareja. Esto fue lo que sucedió ayer en el domicilio de Lacina Traoré, en un chalet en Somió. El delantero de Costa de Marfil se había entrenado con normalidad por la mañana y había comido en Mareo junto al resto de la plantilla. Nada más llegar a casa se produjo una sonora riña con su pareja, que se saldó con una intervención policial para tranquilizar los ánimos de ambos, que estaban muy alterados, pero sin signo alguno de malos tratos. A última hora de la tarde de ayer no se había presentado denuncia alguna en la comisaría de Gijón y el futbolista en ningún momento llegó a pasar por ella.



Todo comenzó con una llamada en inglés que se recibió en la central del 091 en Oviedo, en la que se denunciaba una presunta agresión. Inmediatamente se puso en marcha el dispositivo y la policía se personó en la dirección señalada. Cuando llegaron se encontraron en el domicilio con Lacina Traoré y su pareja discutiendo con vehemencia. Los agentes procedieron a calmar los ánimos y observaron que la mujer no presentaba ningún síntoma de haber recibido malos tratos. Una vez que la tensión se relajó algunos puntos, la mujer manifestó su deseo de abandonar el domicilio, para lo que le fue llamado un taxi en el que se marchó sin ningún problema. Al no haber denuncia, ni signo alguno de violencia de género, el incidente se saldó con un parte de intervención redactado por los agentes.



Según ha podido saber este periódico, el origen de la trifulca estaría en cuestiones económicas. La mujer llegó a Gijón acompañando a Lacina Traoré y ambos vivían juntos. La primera mujer de Traoré reside en París con sus hijos.



Este incidente podría estar relacionado con las declaraciones de la semana pasada de Rubi, en las que aseguraba que el delantero estaba atravesando un problema familiar. Inicialmente se había filtrado que se trataba de un pequeño problema con uno de sus hijos.



Ésta no es la primera vez que Traoré protagoniza sucesos extradeportivos. Aunque evidentemente tiene mucha menor importancia, el delantero de Costa de Marfil ya fue noticia por una incidencia con la Policía Local por aparcar su deportivo encima de una acera.



La llegada de Traoré ha sido controvertida desde el primer momento. Su físico, extraño para un futbolista, su procedencia de la liga rusa, su evidente mal estado físico a la llegada y su falta de eficacia ante la portería rival han sido los temas más discutidos desde el punto de vista deportivo. Traoré se convierte también en una fuente de noticias fuera del campo. En todo caso, el incidente de Traoré con su compañera no pasó a mayores. La pareja parece haberse separado y ahora tendrán que arreglar sus asuntos de la forma más civilizada.



La noticia genera una polvareda importante tres días antes del partido más trascendente del año, en el que el Sporting se juega muchas de sus opciones de conseguir la permanencia. Traoré, una vez que parece recuperado de sus problemas en el adductor, apunta a titular en el choque ante el Granada. Rubi tendrá que valorar ahora si la discusión doméstica le influye psicológicamente o si el delantero está en condiciones óptimas para disputar el encuentro del domingo.



El técnico ofrecerá este mediodía su rueda de prensa semanal, en la que este asunto ocupará un lugar destacado. Lo cierto es que al técnico se le acumulan los problemas en un momento de máxima tensión. El técnico querría poder centrarse únicamente en preparar un partido decisivo, pero antes tiene que apagar algunos fuegos.