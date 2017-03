Rubi: "Hay que ganar al Granada como sea"

"Es un partido tipo al del Leganés". Rubi no esconde que el encuentro de mañana ante el Granada, a las 18.30 horas, en El Molinón, es una de las últimas balas que se juega el Sporting para alcanzar la permanencia. El entrenador rojiblanco confía en que el desenlace sea el mismo que el visto en Butarque, donde los gijoneses lograron una victoria clave para mantenerse en la pelea por salvar la categoría. "Hay que ganar como sea", sentencia el catalán, que mantuvo una charla con sus futbolistas antes del inicio del entrenamiento de ayer. "Les he dicho a mis jugadores que no podemos fallar", subraya el de Vilasar de Mar.



"Hay un enfrentamiento directo entre el cuarto y el quinto por la cola, y si ganas, te acercas", recuerda Rubi en referencia al duelo entre Leganés y Málaga. El entrenador rojiblanco espera que el partido ante el Granada se convierta en un impulso clave para neutralizar la diferencia de siete puntos con los puestos de permanencia. "Veo a mis jugadores muy tranquilos. Sabemos lo que hay, y quieren que venga el domingo", señala en referencia a mañana. "No les veo con ansiedad. La situación no es buena, pero el equipo viene de hacer un buen partido en Valencia, de estar cerca de ganar. Eso refuerza. Ves que puedes competir fuera de casa con cualquiera y ahora estás con ganas de dar una alegría a la afición en casa. Hasta los técnicos nos la merecemos ya", añade el técnico del conjunto gijonés en referencia al estado anímico del vestuario.



Rubi alerta de las fortalezas del Granada, y pide a su equipo mantener el número de oportunidades de cara a puerta logradas en las últimas jornadas como mejor camino hacia el triunfo. "Pido que no baje el nivel de ocasiones. Tenemos que estar preparados. El Granada acumula mucha gente por detrás del balón, algo que te puede llegar a desesperar porque no encuentres huecos", subraya. Una de las principales dudas es saber si el técnico se pronunciará por Castro o Traoré ante la baja por sanción de Cop. "Los dos se pueden adaptar bien a este tipo de rival. Uno te da la solución de buscar centros al área cuando la defensa de cinco contraria se estrecha, y otro te da mucha movilidad. Lo importante es que juegue el que juegue, aprovechemos sus características", explica.



Rubi da por descartado a Amorebieta y Viguera, mientras que cuenta con Traoré y Moi Gómez para recibir al Granada. En el caso del alicantino, hace un pequeño matiz. "Traoré va a estar disponible, sin duda. Moi va arrastrando molestias, pero creo que llegará", afirma. No teme, por otra parte, el juego aéreo de los nazaríes. "Hemos recibido un solo gol de córner en todo el año, pero somos un equipo que nos hacen pocos goles a balón parado, quitando faltas directas y penaltis. Lo de los penaltis es tremendo", concluye el técnico de cara a la "final" de mañana.