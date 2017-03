El Molinón acude al rescate

El margen de error se agota para Sporting y Granada, dos equipos que se enfrentan esta tarde (18.30 horas) sabedores de que cualquier resultado que no sea la victoria dejará notablemente mermadas sus opciones de continuar en Primera la próxima temporada. Los gijoneses contarán con la ayuda de El Molinón, que tiene asegurado el lleno desde hace días para echar el resto ante una de las finales anticipadas que el calendario marca para mantenerse en la lucha por la salvación. Rubi ha citado a los veinte futbolistas que tiene disponibles, entre los que se incluyen Traoré y Moi Gómez. Si ambos se encuentran en pefectas condiciones, todo hace indicar que el técnico les devolverá la confianza situándolos como dos de las tres novedades en el once, con Castro y Víctor Rodríguez en la recámara. El tercer protagonista será Mariño, que se estrenará en casa en partido liguero.



La jornada augura movimientos en la zona caliente de la tabla. Sporting y Granada se disputan asomar un poco la cabeza en ese tren de los tres de la zona baja con destino a Segunda. Los gijoneses, con 18 puntos, ante los granadinos, con 19, aspiran a reducir distancias con el Leganés, conjunto que marca la permanencia, con 25 puntos. Los pepineros saltarán a escena este mediodía, recibiendo al quinto por la cola, el Málaga. Butarque y El Molinón muestran este domingo los argumentos con los que afrontan el tramo final de la temporada cuatro de los candidatos a salvar la categoría.



La relevancia del partido ante el Granada invita a pocos experimentos. Algo así debe pensar Rubi, que parece decidido a mantener el esquema y casi el once que viene de empatar en Mestalla. Las ausencias serán las obligadas: Cuéllar, Nacho Cases y Cop, por sanción. Bajas a las que hay que sumar la de los lesionados Amorebieta y Borja Viguera, que junto a Afif, que ha viajado ya con su selección, dejan en veinte los disponibles para el duelo de esta tarde. Los mismos que ha citado el entrenador de Sporting, que sigue de cerca a Traoré y Moi Gómez. El costamarfileño viene de dos semanas con problemas personales a los que Rubi les ha dado carpetazo, subrayando su gran actitud en los entrenamientos. El alicantino tiene otro tipo de inconvenientes, los que afectan a su tobillo derecho, en el que sufrió un esguince del que no acaba de estar plenamente recuperado. Rubi ya ha ensayado con Castro y Víctor Rodríguez como alternativas, por si fuera necesario. Tampoco debe descartarse a Ndi. Bajo palos, Mariño vuelve a la titularidad en El Molinón tras jugar ante el Eibar, en Copa.



El Granada, por su parte, llegó ayer a Gijón con veinte futbolistas y bajas sensibles. A la del sancionado Wakaso se han unido las del delantero colombiano Adrián Ramos, uno de los flamantes fichajes de invierno, y el lateral Héctor Fernández, fijo durante los últimos partidos con Alcaraz. Ambos no se han recuperado a tiempo de las molestias musculares con las que iniciaron la semana. Se han quedado en Granada, por decisión técnica, el camerunés Martin Hongla, al medio esloveno Rene Krhin, al extremo israelí Omar Atzili y al medio griego Panagiotis Kone. Entre las novedades, destaca la vuelta de Carcela, tras cumplir sanción. El triunfo de la fe en la permanencia espera a Sporting y Granada en El Molinón.