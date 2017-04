Xavi Torres: "Seguiría en el Sporting encantado"

"Es un día que reconozco duro". Xavi Torres no se anda con paños calientes a la hora de definir el estado de ánimo del vestuario rojiblanco tras la derrota severa en Villarreal: "Fue un palo, sobre todo, por el gol que nos meten cuando mejor estaba el equipo, cuando tuvimos dos ocasiones claras". Incluso tras ese golpe, el alicantino desvela que "al descanso se habló de remontar, de que teníamos confianza y al minuto te meten otro gol y se nos puso muy cuesta arriba".



La plantilla tiene hoy jornada de descanso que pasarán con los ojos puestos en Ipurúa, donde "esperemos que se cumplan los pronósticos y el Eibar gane al Leganés, porque esa esperanza no la vamos a perder". Partiendo de esta premisa, el centrocampista anuncia que "vamos a luchar hasta el final por el club que representamos ante todo, por el vestuario que tenemos y por esa afición que nos respalda".



En la charla técnica de ayer, Rubi trasladó un mensaje de confianza a pesar de la dificultad y el grupo se aferra a las palabras del técnico mientras lamenta aquellos "partidos en casa que hemos tenido para ganar, describen la tónica de la temporada. Con haber ganado uno estarías casi fuera". Pero ya se han visto cosas más raras y Xavi Torres apunta que "el fútbol da muchas vueltas". Al alicantino es incapaz de asumir un descenso rojiblanco porque "en ningún momento se me pasa por la cabeza que un Sporting esté en Segunda División". Lo que está claro es que "si queremos estar en Primera hay que ganar los tres".



Xavi Torres es el único futbolistas de la plantilla rojiblanca, salvo los cedidos, que termina contrato, ya que el pasado verano firmó únicamente por una temporada. "Ha sido un año difícil para mí. No he tenido la continuidad que creo que en algún momento me he merecido. Con el nuevo entrenador creo que he cumplido cuando he jugado", señala antes de reconocer que "me duele no haber aportado lo que creo que podía haber aportado". Sobre su futuro reconoce que "este club me encanta, su grandeza, cómo está formado y no descartaría seguir si ellos lo estiman oportuno porque estoy a gusto". Incluso en el supuesto de que se consumase el descenso a Segunda: "Habría que ver muchas cosas, pero estaría encantado de seguir en Segunda porque me siento en deuda con el Sporting".