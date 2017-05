Momo: "No por estar salvados hay que salir relajados"

"No es fácil la situación por los malos resultados y por la circunstancia de encajar tantos goles". Momo espera que la Unión Deportiva Las Palmas deje una buena imagen en su visita a El Molinón con un triunfo que frene el desplome del conjunto amarillo. "Se ha perdido la confianza; no podemos terminar así una temporada que ha sido muy tranquila y muy buena. Teníamos con la condición de salvarnos con una holgura muy buena y no la podemos empañar", subrayó futbolista canario. "No hay que confundir estar salvados con salir relajados", añadió.



"Hay que ir a Gijón y mentalizarnos de hacer un buen partido; hay muchas bajas. El que vaya, tiene que por su orgullo, por sentir la UD, por la afición, pues apretar y ponérselo difícil al Sporting. Y no una imagen de que no pasa nada; de que no transmitimos", sentenció Momo, que espera mejores resultados y mayor compromiso. La Unión Deportiva Las Palmas tendrá en ataque a sus principales ausencias. Ni Boateng, ni Jesé, ni Livaja estarán disponibles ante el Sporting.