Rubi tampoco da con la tecla

El efecto Rubi se ha diluido. Los números del Sporting desde la llegada del entrenador catalán han ido menguando hasta el punto de que, a una jornada de que se cumpla la misma cifra de partidos de Liga que dirigió Abelardo, su antecesor, la estadística es prácticamente igual. Doce son los puntos que han conseguido ambos técnicos esta temporada, con el matiz de que el Pitu los logró a través de tres victorias y tres empates, mientras que el de Vilasar de Mar lo hizo mediante dos triunfos y seis igualadas. Abelardo se marchó reconociendo que no había sabido dar con la tecla para hacer reaccionar al conjunto rojiblanco. Rubi tampoco ha cambiado la dinámica.



"No se le ha sacado el máximo rendimiento al equipo". La frase entonada por Nico Rodríguez, director deportivo del Sporting, al término del mercado de invierno, se convierte ahora en uno de los mayores castigos para el hombre que eligió para suceder a Abelardo. Rubi no ha conseguido mejorar los resultados que le costaron el puesto al Pitu, o lo que es lo mismo, no le ha conseguido sacar el máximo rendimiento al equipo, teniendo en cuenta el punto de vista del director deportivo rojiblanco. Los números son crueles testigos de ello.



El Sporting de Abelardo sumó sus tres triunfos en El Molinón. El Pitu logró imponerse al Athletic de Bilbao en la primera jornada de Liga (2-1); al Leganés, en la tercera jornada del campeonato (2-1) y a Osasuna, en la jornada decimocuarta (3-1). Los otros tres puntos llegaron con los empates cosechados a domicilio ante el Alavés, en la segunda jornada, y el Granada, en la novena jornada, y el de casa, ante el Sevilla, en la jornada décima.



El Sporting Rubi sólo ha conseguido dos triunfos hasta el momento. El primero llegó ante el Leganés (0-2), en la jornada 22, convirtiéndose además en la primera victoria a domicilio de la temporada. Y la única lejos de El Molinón, hasta el momento. La otra, en El Molinón, fue ante el Granada (3-1), en la jornada número 28. En cuanto a empates, las seis igualadas con el conjunto catalán se abrieron ya en el primer partido que dirigió. Fue en la visita al Betis, en la jornada 19 (0-0). Le siguieron las tablas firmadas con el Celta (1-1), en la jornada 24; ante el Valencia (1-1), en la jornada 27; ante el Sevilla (0-0), en la jornada 29; ante Osasuna (2-2), en la jornada 33 y ante el Espanyol (1-1), en la jornada 34.



Hasta la mejor racha de Abelardo y Rubi es parecida. Ambos consiguieron que el equipo sumara en tres jornadas consecutivas. El Pitu, con siete puntos en los tres partidos iniciales. Rubi, con cinco puntos entre la jornada 27 y la 29. Tres son también las jornada que restan para finalizar la competición. Es el margen para evitar el desastre, dar con la tecla y sacar el máximo rendimiento.