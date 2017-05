Halilovic, alternativa al ataque de Las Palmas

Alen Halilovic tendrá la oportunidad de regresar este sábado a El Molinón convertido en delantero. El exrojiblanco es una de las alternativas que se le plantean a Quique Setién para completar un ataque en el que no podrá contar con los sancionados Boateng, Livaja y Jesé. El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas retomará la preparación del partido esta mañana, y no descarta tirar del filial para rearmar al equipo. Los amarillos no ganan fuera de casa desde la primera jornada.