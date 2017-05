Vesga: "Hay que ganar los tres partidos"

"Estamos con muchas ganas tras ver el resultado del Leganés". Vesga pone voz a un vestuario que comienza a recuperarse tras la decepción que supuso caer derrotados ante el Villarreal. Los jugadores del Sporting evitan caer en el pesimismo que cundió tras el encuentro en el estadio de La Cerámica. Mucho más tras comprobar en Mareo cómo la afición invita a agotar las últimas opciones de permanencia. "La idea es ganar los tres partidos que quedan. No podemos desperdiciar ninguno. Tenemos en mente ganar los tres, no queda otra", insiste Vesga, convencido de que el equipo puede todavía alcanzar la salvación.



"Es una gozada esta afición. Nos apoyan en todo momento. No sólo aquí. En la calle, en el campo... La afición está continuamente con nosotros. Y eso, los jugadores lo agradecemos. Tenemos ganas de darles una alegría. Se lo merecen", subraya Vesga tras ver el despliegue que el sportinguismo realizó ayer en el entrenamiento para mostrar su respaldo a técnicos y jugadores. "Estamos con ilusión y ganas de pelearlo", insiste el centrocampista del Sporting, sin olvidar que el reto exige recortar una diferencia de seis puntos con el Leganés cuando quedan nueve por disputarse.



"Lo importante es que tenemos que ganar este sábado. Luego estaremos atentos al partido del Leganés y el Betis. Confío en que querrán dar una buena imagen", dice Vesga de los verdiblancos, que ya están matemáticamente salvados, y que pueden convertirse nuevamente en aliados para ayudar a que los rojiblancos se salven. "Esto es fútbol, nunca se sabe. Si ganamos nosotros, quizá ellos pueden sentir un poco de presión. Es complicado, muy difícil, pero vamos a apurar hasta el final", añade sobre la necesidad de que el Leganés tropiece en, al menos, un par de jornadas, y así dar opción de que los rojiblancos les alcancen.



Vesga aprovechó la jornada de descanso para visitar su tierra y ver al Bilbao Athletic. "Coincidió que también estaba entrenando el primer equipo y tuve la oportunidad de saludarles. Me dieron mucho ánimo", señala sobre su reencuentro con sus excompañeros. El Athletic, curiosamente, es uno de los rivales que le resta al Leganés. El rojiblanco no duda de que les echarán una mano. "El Athletic también está necesitado. Ese partido es vital para pelear por el quinto puesto, van a salir a tope, como hacen siempre. Saldrán a por ellos", subraya Vesga.



Por último, el jugador del Sporting reconoce que la situación en la que se encuentra la UD Las Palmas y, especialmente, las bajas con las que llegará a El Molinón, donde no estarán Jesé, Livaja y Boateng, son un punto a favor para que los puntos se queden en casa este sábado. Son grandísimos jugadores. Nos conviene que no vengan. Tenemos que centrarnos en hacer un buen partido y en sacar los tres puntos como sea", concluye el centrocampista rojiblanco de cara a la esperada remontada en la tabla.