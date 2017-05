Babin: "Si fuera aficionado estaría más cabreado"

"Me llena de orgullo ser parte de este club porque si yo fuera aficionado del Sporting, igual estaría más cabreado". Babin agradece los gestos de apoyo de los aficionados que en la mañana del lunes se desplazaron a Mareo para mostrar al equipo su fe en que todavía es posible la permanencia. "La afición es de diez y la verdad que se agradece. Ahora estamos mucho mejor que cuando acabó el partido ante el Villarreal", subraya respecto al aspecto anímico. "No hay excusa para no ganar a Las Palmas", añade el central del Sporting, confiado en revertir la situación.



El Sporting se aferra a ganar los tres últimos partidos y esperar a que el Leganés falle para neutralizar la ventaja de seis puntos de los madrileños. El equipo sólo ha ganado cinco veces hasta el momento, por lo que a la cuestión de si podrán ahora firmar un pleno, Babin se rinde ante la evidencia: "Buena pregunta. Primero hay que pensar en ganar este sábado, luego ya se verá ante Eibar y Betis". El central rojiblanco ha pasado por experiencias similares en los últimos años, en su etapa en el Granada, sin tener en cuenta el "factor Pina". "Eso es una leyenda", puntualiza. "En las dos últimas temporadas gané tres de los últimos cuatro partidos, la pasada en la penúltima metí gol y ganamos en Sevilla. Hay que estar juntos hasta el final, pelear cada balón y ganar en las áreas. En ataque y en defensa es donde tenemos que mejorar", concluye.