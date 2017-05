Meré: "Ante Las Palmas tenemos que salir a comernos el campo desde el primer segundo"

"Tenemos que tener la ilusión por las nubes. El partido es importante, difícil, pero tenemos que dar más en nuestro campo. No nos podemos desenganchar". Jorge Meré espera que el Sporting apure la nueva oportunidad de recortar diferencias con la zona de permanencia y se imponga este sábado a la Unión Deportiva Las Palmas. "Tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar ganar los tres partidos que quedan, porque si no, las cosas se complican", subraya el rojiblanco. Para ello, pide ser más intensos que nunca y demostrar sobre el campo la importancia de lo que está en juego. "Ante Las Palmas tenemos que salir a comernos el campo desde el primer segundo", destaca.

Jorge Meré reconoce que al Sporting le viene bien que la Unión Deportiva Las Palmas llegue a Gijón sin tres de sus delanteros: Boateng, Livaja y Jesé. "Es un punto a favor, son sus mejores jugadores. No tenemos que pensar en quién venga o no, ni confiarnos, tenemos que centrarnos en hacer un buen partido", destaca el central rojiblanco. El canterano mostró su confianza en que el Betis pueda sacar un buen resultado en su visita a Butarque para ayudar a recortar diferencias con la zona de salvación. En vestuario verdiblanco cuenta con con un compañero de la sub-21, Dani Ceballos. "No mandé mensaje ni a Ceballos ni a ningún jugador del Betis. Son gente muy profesional, como en todos los equipos de Primera, van a salir a ganar. En todo caso, no tenemos que mirar el resto de partidos, tenemos que centrarnos primero en lo nuestro", señala.

El Sporting volvió a contar con Nacho Cases en el entrenamiento de esta mañana. El gijonés se ha ejercitado con normalidad tras superar un proceso vírico que le obligó a guardar reposo ayer en su domicilio. Lillo será la única baja del equipo para recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. El alicantino sigue recuperándose de un esguince de tobillo. El equipo se entrenará mañana en El Molinón, a partir de las 10.30 horas. Un ensayo que será a puerta cerrada. En el mismo escenario se medirá el sábado, a las 13.00 horas, al conjunto canario.