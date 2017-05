Traoré y Amorebieta elevan la tensión

La intensidad marcó el entrenamiento del Sporting celebrado ayer en Mareo. Amorebieta y Traoré fueron protagonistas de la sesión al protagonizar una discusión en la que ambos se recriminaron haberse empleado con excesiva dureza durante uno de los "partidillos" organizado por Rubi . No pasó de unas palabras más altas que otras. Ambos llegaron a encarse y terminaron separados por Afif.



Rubi dividió la plantilla en cuatro equipos, que iban rotándose a modo de pequeño torneo. Una pequeña competición que, como descubrió Babin, para los perdedores tiene el castigo de pagar una cena. Las chispas saltaron cuando se enfrentaron el conjunto de Traoré y el de Amorebieta. Fue en el último partidillo de la mañana. Traoré entró fuerte a Amorebieta, que no se amilanó. En la siguiente acción, el de Cantaura fue con todo y forcejeó con el costamarfileño, al que estuvo cerca de alcanzar con un manotazo. La cosa no quedó ahí. Al acabar el partido, Amorebieta se dirigió al delantero y, en inglés, le recriminó que hubiera empleado el codo durante su primer roce. A la respuesta de Traoré, el central le pidió que se callara la boca. Este detalle no le gustó al delantero, que lanzó una de sus manos al cuello del compañero. Afif y el resto de los compañeros calmaron la situación.