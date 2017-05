El campus de la escuela de fútbol JIN cumple 13 años

El campus formativo, cultural y deportivo de la escuela de fútbol JIN alcanza su 12.ª edición. Las principales novedades para este verano serán las actividades de kayak y paddle surf en el Puerto Deportivo de Gijón. Aunque en el campamento pueden participar niños y niñas de entre 5 y 14 años, estás actividades se reservan a los que tengan más de ocho años y sepan nadar. Iván Iglesias y Novo lideran un equipo 12 personas que incluye entrenadores de fútbol y monitores de tiempo libre. La actividad se desarrolla en dos quincenas (del 3 al 28 de julio) y tiene un coste de 395 euros. En total, se espera contar con unos 250 alumnos. El precio incluye el transporte, la comida, el picnic de la merienda y una equipación deportiva de recuerdo.



Aunque el fútbol es el engranaje de esta actividad, no se trata puramente de un campus de fútbol y el propio Iván Iglesias reconoce que "han participado niños y niñas a los que no les gusta el fútbol y han repetido porque se lo han pasado muy bien". Las actividades arrancan a las diez de la mañana en el campo de la Universidad Laboral, donde se realiza un entrenamiento por espacio de noventa minutos. Se distribuye a los alumnos por grupos de edades. Tras el fútbol se realizan diversos juegos tradicionales como los bolos, la rana o la llave, así como otras actividades lúdicas. También hay workshops en inglés, aplicados a la práctica deportiva. A continuación, los niños se trasladan a las instalaciones del camping de Deva donde se come y se disfruta de sus instalaciones, que incluyen piscina. Allí se preparan nuevos juegos más sosegados. A las 16 horas, los niños vuelven a la Universidad Laboral para una segunda tanda de entrenamientos. Tras ducharse, reciben un picnic para la merienda y la jornada concluye en torno a las 18 horas de la tarde con autocar de vuelta.