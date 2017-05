Meré: "Hay que salir a morder desde el primer segundo"

"En nuestro campo tenemos que dar más todavía para sacar adelante este partido y no desengancharnos". Jorge Meré espera que el Sporting vuelva al camino de la victoria este sábado, en El Molinón, ante la Unión Deportiva Las Palmas (13.00 horas). El defensa rojiblanco confía en que el equipo sea más agresivo y demuestre que se está jugando mucho más que un rival con la permanencia sellada y sin incentivos clasificatorios. "Tenemos que salir a morder, a comernos el campo desde el primer segundo", subraya Meré.



La defensa del Sporting se encuentra ante la incertidumbre de saber cómo la Unión Deportiva Las Palmas resolverá las numerosas bajas que acumula en ataque. "Es un punto a favor nuestro que no vengan Jesé, Livaja y Boateng. Son sus mejores jugadores", destaca Jorge Meré. El central rojiblanco asegura que están preparados para detener cualquiera de las alternativas que esté preparando Quique Setién de cara a la delantera y hace hincapié en que lo verdaderamente importante es que el equipo piense en hacer un buen partido y se olvide de los puntos fuertes o débiles del rival.



"Tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar ganar los tres partidos que quedan, porque si no las cosas se complican", subraya. Meré asume que ya no es sólo que el Sporting gane. Los rojiblancos también necesitan que el Leganés no haga más de tres puntos en estas tres últimas jornadas. El lunes, los madrileños recibirán al Betis, donde el joven defensa cuenta con un compañero de la selección sub-21, Dani Ceballos. "No he mandado ningún mensaje ni a Ceballos ni a ningún jugador del Betis. Son gente muy profesional, como en todos los equipos de Primera. Sé que van a salir a ganar", apunta. En todo caso, el zaguero del conjunto gijonés desvela su particular costumbre cuando juega el Leganés. "Me mantengo al margen. Prefiero no ver el partido y mirar directamente el resultado. Si no me pongo mucho más nervioso. Lo hice la última jornada contra el Eibar y me salió bien. Prefiero seguir así", comenta el futbolista, a modo de pequeña superstición.



Meré se reencontrará el sábado con uno de los compañeros con los que logró la permanencia la pasada temporada, Alen Halilovic. Conocedor del fútbol del croata, avisa de sus virtudes. "De Halilovic sabemos que conduce muy rápido el balón y tiene un desborde muy bueno. Es un jugador muy habilidoso y hay que estar encima de él. Si le dejas espacios te la puede liar en cualquier momento", subraya de cara al encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, la primera de las tres finales que le restan al Sporting.