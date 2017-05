Traoré, pólvora para la traca final del Sporting

Llegó recién estrenado el mes de enero con la vitola de ser el futbolista que marcara las diferencias en la lucha por la permanencia. Pero el Sporting está a la espera de recuperar al mejor Lacina Traoré que, un mes después de su última participación, volverá a estar disponible ante la Unión Deportiva Las Palmas. El marfileño reaparece en el momento de mayor necesidad de los rojiblancos, obligados a ganar a los canarios, el Eibar y el Betis si quieren maximizar sus opciones de recortar los seis puntos que separan de la salvación. Lo hace como encargado de uno de los tres caminos al gol del Sporting, el que completan Cop y Castro.



Las cifras del Sporting en ataque desvelan alguno de los motivos de la mala marcha del equipo. Los rojiblancos, con 249 disparos, son los que menos tiran a puerta de toda la Primera División, según datos elaborados por la propia Liga. Aún así, no son los que menos marcan de la categoría. El Sporting suma 38 tantos a favor, lo que le sitúa por delante de Osasuna (37), Alavés (36), Leganés (30) y Granada (28). Es por tanto la forma de rentabilizarlos donde radica uno de los grandes puntos débiles del Sporting.



En el momento de analizar la influencia de los sus tres delanteros a la hora de marcar, las cifras se sitúan muy parejas si se toma como referencia el tiempo que necesita cada uno para ver puerta. Castro es que el que mejor exprime su presencia sobre el terreno de juego. El delantero de Ujo hace un gol cada 220 minutos. Un ratio obtenido de los 4 tantos que suma hasta el momento a lo largo de los 880 minutos que le contabiliza la Liga. En cuanto a tiros entre los tres palos, cabe destacar que ha realizado nueve, otro número a tener en cuenta.



A la estela del mierense está Cop. El máximo artillero del Sporting, con nueve tantos, necesita poco más de 230 minutos para marcar. Él ha sido el que mayor número de oportunidades ha tenido, al haber disputado un total de 2.075 minutos. Cop es también el que más veces lo busca, con 25 disparos entre palos.



Traoré es el que más tiempo invierte para perforar el marco rival, pero no mucho más que el croata. El marfileño suma dos goles en los 464 minutos que ha jugado, por lo que hace gol cada 232 minutos, dos más que Cop y doce más que Castro. El africano, sin embargo, es uno de los que más exprime sus presencias para disparar, ya que suma siete tiros entre los tres palos.



Los primeros entrenamientos de la semana invitan a creer que Rubi mantendrá el esquema con un solo delantero y que el atacante elegido será Cop. En todo caso, pólvora no le falta para la traca de final de Liga.