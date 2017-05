Última sesión en Mareo y lista de convocados

El Sporting realiza hoy el último entrenamiento previo al partido que le enfrentará mañana a la Unión Deportiva Las Palmas en El Molinón (13.00 horas). Los rojiblancos tienen fijada la sesión a las 10.30 horas en Mareo. A continuación, Rubi dará a conocer la lista de convocados para el duelo ante el conjunto canario. Solo tienen la baja por lesión de Lillo, que no se ha recuperado a tiempo del esguince de tobillo que sufrió ante de la visita a Osasuna. No hay sancionados, por lo que el técnico catalán tendrá a prácticamente toda la plantilla a su disposición. El Sporting está obligado a conseguir la victoria para meter presión al Leganés. Los amarillos no ganan fuera desde la primera jornada. El Sporting parte como favorito en las casas de apuestas para llevarse el triunfo ante el conjunto canario. La victoria de los gijoneses se paga a 1,53 euros por euro apostado. El empate, en cambio, se sitúa en 4,75, mientras que el triunfo visitante se fijaba a última hora de ayer en 5,25.