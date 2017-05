Burgui: "Me planteo seguir en el Sporting si continúa Rubi"

Burgui se alía con Rubi. El extremeño ha defendido a su entrenador esta mañana, un día después de que el catalán mostrará su deseo de continuar en Gijón si el club mantiene la confianza en su trabajo. "Si sigue Rubi me planteraía continuar aquí. Así se lo he dicho a mi agente (Jorge Mendes). Con el Pitu estaba bien, pero Rubi me dio mucha confianza. Creyó mucho en mí. Además, ha hecho un buen trabajo, creo que le ha faltado tiempo", subrayó.

El extremo rojiblanco también asumió que el vestuario tiene buena parte de la culpa de que el Sporting haya perdido la categoría. "Los futbolistas somos los que jugamos y tenemos un porcentaje bastante alto de responsabilidad", sentenció. Un aspecto que hace que Burgui vea de la siguiente forma el partido de mañana ante el Betis: "Es difícil jugar un partido estando ya descendidos. Ha sido un palo muy duro. No pudo ser. Ha sido un año muy difícil y un descenso sufrido"

Burgui también se pronunció sobre Óscar Perarnau, uno de los candidatos a la dirección deportiva del Sporting. "Fue el que me llevó al Espanyol y es un hombre que sabe mucho de esta profesión, pero no sé qué pasará", subrayó.