Despedida sin honores

No fue el partido soñado cuando el calendario le hizo un guiño al destino y levantó suspicacias con otro Sporting-Betis en la última jornada. La visita verdiblanca careció de interés deportivo y el Sporting se despidió sin honores de una pobre temporada, en la que se ha ganado con creces el descenso. El círculo se cierra ante el Betis dos años después de aquella tarde mágica en el Benito Villamarín. Apenas queda rastro del Sporting de los guajes y la ilusión del sportinguismo se ha dilapidado de forma cruel. El Sporting regresa al pozo de la Segunda División con la sensación de haber fracasado cuando ya no era tan difícil, cuando sólo había que aplicar la lógica a la planificación deportiva.



En una soleada y primaveral tarde de sábado, la tormenta perfecta estalló sobre la Tribunona de El Molinón. El epicentro se localizó en el palco de autoridades, en la primera gran protesta de la era Javier Fernández. En un día en el que importaba muy poco lo que sucediese sobre el césped, la afición del Sporting mostró su malestar por la mala gestión que devuelve al equipo al infierno de Segunda. Porque la realidad del fútbol es que, más allá de cualquier consideración económica o de otro tipo, lo que importa es lo deportivo. Y si falla eso, la gestión no ha sido buena. Sorprende la complacencia hacia unos futbolistas que, salvo contadas excepciones, no dieron la talla y que se van de rositas. En este proyecto han fracasado todos los estamentos del club, como bien señaló Isma López.



A pie de campo, Rubi buscó el aplauso fácil de la grada con una alineación políticamente correcta en la que se incluía a Nacho Cases y Carlos Castro, dos futbolistas que nunca hubieran disputado este partido si hubiese algo en juego. Como no disputaron los partidos importantes. Otros, susceptibles de ser silbados, fueron protegidos por el entrenador.



Las despedidas siempre son amargas. El Sporting se va de Primera División con el reto de regresar al primer intento. También son muchos los futbolistas que ayer disputaron su último partido en El Molinón. Otros, ni eso. No estaba el campo para homenajes. Pero es fácil intuir quienes son, más allá de los evidentes.



Lo de menos es el empate, los fallos defensivos a los que el equipo se mantuvo fiel incluso en este bolo primaveral que casi puede considerarse el primer partido de preparación para el próximo curso. Lo único que le queda ahora al Sporting es acertar en las decisiones estructurales, dar con un director deportivo adecuado, con un entrenador capaz y ventilar un poco el vestuario, donde el ambiente se ha enrarecido demasiado. Por ahí, empieza el camino de regreso.



Sin la tensión de otros días, con las piernas más sueltas, el Sporting pareció encarrilar pronto el partido. Douglas apareció por el vértice del área, acostó a Cejudo y sacó un zurdazo raso y ajustado al palo, inaccesible para Dani Giménez. El Sporting parecía dispuesto a cumplir con el reto de ganar sus tres últimos partidos y tratar de alcanzar al Deportivo en la clasificación, aunque eso ya no sirviera de nada.



El viento soplaba de cara y la tormenta del palco respetaba al césped, donde lucía un sol envidiable. La fiesta la aguó Rubén Castro, goleador insaciable, que no entiende de treguas ni de hermanamientos. Le allanó el camino un error grosero de Cuéllar, que lo dejó en boca de gol. Luego, ya en el segundo tiempo, completaría el doblete con una buena acción individual ante la complacencia de Douglas.



El Sporting parecía entregado a su destino. Pero la entrada de Isma López y su efecto revitalizador de la grada insufló un nuevo espíritu al equipo. Carmona entendió el mensaje y se vino arriba, para evitar, al menos, irse con una derrota. Fue una conexión entre ambos, facilitada por el error de Durmisi, lo que permitió al Sporting empatar. El abrazo de Carmona e Isma López, los dos nuevos iconos de la afición, fue tan celebrado por la grada como el gol del balear. El octavo, que nadie lo olvide.



El Sporting creyó en la victoria y la buscó con una decisión que no se había visto en el resto del encuentro. Tampoco el Betis le perdió la cara al partido. Ya en el tiempo añadido, Jonas estrelló un remate de cabeza en el larguero tras un buen centro de Durmisi.



El epílogo fue triste, como todo el camino hacia la Segunda División. Hay muy pocas cosas que se puedan salvar en esta temporada infausta. Lo mejor que se puede hacer con el Sporting de los dieciséis fichajes es aprender la lección, olvidarlo pronto y no volver nunca a cometer estos mismos errores. El de hoy es un día grande en Mareo. El Sporting B busca el ascenso a Segunda B y el juvenil intenta rentabilizar el buen resultado de la ida ante el Barcelona. Antes de acudir al mercado a lo loco, por favor, agachen la cabeza y miren hacia abajo. Como se ha hecho siempre. Como se termina haciendo siempre en los malos momentos. Porque Mareo siempre está ahí, en la mejor historia de un club centenario.