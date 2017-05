El Sporting B, obligado a ganar en Olot

El Sporting B está obligado a ganar en Olot para subir a Segunda B. Los rojiblancos cayeron en Mareo por un solitario gol de Oriol Santos, que sacó el máximo partido a una de las pocas ocasiones que dispusieron los gerundenses al aprovechar un error de Juan Rodríguez. Los rojiblancos que dominaron en la parte final de la primera y de la segunda parte, dispusieron de oportunidades para obtener un mejor resultado, pero fueron víctimas de un fútbol demasiado atropellado. Cualquier resultado con victoria de los gijoneses en el encuentro de vuelta dará el ascenso a los de José Alberto López.



"Estoy convencido de que vamos a revertir este resultado. Tuvimos ocasiones y lo más justo, de no ganar el Sporting B, hubiera sido un 0-0", aseguró tras el encuentro el entrenador del Sporting B. "El equipo se va a levantar. Nos ha penalizado un error, pero iremos a Olot a ganar. He escuchado en el banquillo visitante que decían que la semana que viene se quedarán de vacaciones. Nosotros somos los que nos vamos a quedar de vacaciones", subrayó José Alberto.´



Sporting B: Dani Martín (1); Cifre (1), Juan Rodríguez (0), Víctor Ruiz (1), Carlos Cordero (1); Isma Cerro (1), Cristian Salvador (1), Nacho Méndez (1), Jaime Santos (1); Pablo Fernández (2) y Claudio (2).



Cambios: Pedro Díaz (1) por Jaime Santos, en el min. 59; Rubén (1) por Isma Cerro, en el min. 67 y Ramón (s. c.) por Cristian Salvador en el min. 86.



Olot: Xavier Ginard (2); Albert Blázquez (1), Cervera (1), David Escudero (1), Luis Micalo (1); Abel Sole (1), Roger Vidal (1); Oriol Santos (2), Héctor Simón (2), Alberto Malagón (1); Marc Más (1).



Cambios: Dembo (1) por Alberto Malagón, en el min. 81; David Vigas (s. c.) por Albert Blázquez, en el min. 87 y Sergio Alberto (s. c.) por Oriol Santos, en el min. 89.



Goles: 0-1, min. 64: Oriol Santos



Árbitro: Casanova Cudeiro, del Comité Gallego.



Pepe Ortiz: Unos 2.000 espectadores