El informe de Nico Rodríguez

El Sporting inicia una semana crucial en el principal paso que la entidad debe abordar para comenzar la planificación de la próxima temporada. El club está a la espera de la reunión en la que hará balance de la campaña junto al director deportivo rojiblanco, Nico Rodríguez, que parece tener las horas contadas en el cargo. El consejo de administración desea darle poca importancia a un encuentro que hoy no está previsto que se realice, pero que se abordará en los próximos días. Paralelamente, el consejo de administración lleva semanas estudiando alternativas e intentando atar a un relevo en esta parcela que también puede registrar avances próximamente.



El Sporting está obligado a moverse cuanto antes para no perder ventaja y tiempo respecto a sus rivales de la próxima temporada. El club se encuentra inmerso en un momento de profunda renovación que afecta al principal responsable de la estructura deportiva, Nico Rodríguez. El gijonés continuó, el pasado fin de semana, con la tarea de observar y seguir a potenciales refuerzos para la próxima campaña. Al menos, así lo ha transmitido. Cuenta con un año más de contrato y quiere defender ante el consejo de administración que su labor no ha sido tan desafortunada como los resultados y la imagen ofrecida por el equipo.



El Sporting escuchará a Nico Rodríguez, tanto en lo que respecta a su balance de la campaña, como en sus ideas de cara al futuro. En todo caso, parece evidente que ambas partes son conscientes de que el desenlace es el de darle un giro a la dirección deportiva. Todo apunta a que en cuanto el conjunto rojiblanco ate a la alternativa para esta parcela, la salida de Nico Rodríguez podría acabar de precipitarse. El club ya ha tanteado la incorporación de figuras como la de Juanjo Lorenzo, Braulio Vázquez o Óscar Perarnau, nombres que no son los únicos. Al elegido le espera la decisión de valorar si Rubi debe seguir en el club, algo que varios futbolistas han avalado, así como la de recomponer una plantilla que cuenta con 22 jugadores en nómina para la nueva campaña.