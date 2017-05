Últimas horas de Nico Rodríguez

El Sporting intenta agilizar la decisión que marcará el desarrollo del proyecto de la próxima temporada: la elección del nuevo director deportivo. Javier Fernández, presidente, se citó en la tarde de ayer en su domicilio con Javier Martínez, vicepresidente y mano derecha del máximo accionista rojiblanco. Un encuentro lejos de las oficinas rojiblancas que parece tener como motivo depurar las opciones abiertas para encontrar al nuevo director deportivo al margen de la actividad en Mareo. Allí, durante la mañana, Nico Rodríguez ofreció sus primeras explicaciones sobre el fracaso de esta campaña. Lo hizo ante Javier Martínez y Fernando Losada, consejero. El club tiene previsto volver a reunirse hoy con el gijonés y, paralelamente, iniciar el trámite de su finiquito. El proceso no debería alargase más allá de este viernes.



El Sporting no quiere precipitarse en la decisión de nombrar un nuevo director deportivo, a pesar de que la previsión es que este puesto se quede vacante a lo largo de la presente semana. Nico Rodríguez vive sus últimas horas en el club inmerso en la exposición del informe en el que quiere hacer ver al consejo de administración que no toda la responsabilidad del fracaso deportivo del club rojiblanco es suya. Las limitaciones económicas y estructurales, así como el interés en satisfacer las peticiones de Abelardo, son algunos de los argumentos.



Javier Martínez y Fernando Losada fueron ayer los encargados de escucharle en un primer encuentro al que se dio carácter informal y no de reunión del consejo de administración. Entre otras cosas, porque no participó activamente el presidente, que ayer también se encontraba en Mareo. La intención es que a lo largo del día de hoy se aborden con Nico Rodríguez otra serie de detalles, en los que Javier Fernández ganará presencia. El máximo accionista, en todo caso, está dando prioridad a asuntos que agilicen el futuro del club, y Nico Rodríguez ya se valora como pasado.



Entre los pasos a dar en las próximas horas está el de abordar el finiquito de Nico Rodríguez, trámite que en un principio se sitúa como algo que podrá resolverse sin demasiados problemas, aunque el tema económico suele resultar siempre espinoso. El gijonés tiene un año más de contrato. Ramón de Santiago, secretario del consejo y abogado de Javier Fernández, será el encargado de ultimar este apartado, aprovechando su regreso, en la noche de ayer, a Asturias.



Rubi también tuvo ayer acceso a las oficinas del club. El técnico saludó a Nico Rodríguez y mantuvo un breve encuentro con los miembros del consejo de administración. El tema de la elección del entrenador es otra de las decisiones importantes. Una cuestión que se valora dejar en manos del nuevo responsable del área deportiva, en base a que será una de las piezas capitales para construir al equipo. Las sensaciones, pese que algunos jugadores se posicionaron a favor de que Rubi siga, es que es necesario un cambio profundo.