"Traer poco, pero bueno"

Son las tres de la tarde. El sol aprieta ante las oficinas del Sporting en El Molinón, cuyas puertas se abrirán en dos horas para empezar a gestionar las primeras renovaciones de abonos de la campaña 2017-18. José Manuel Moledo toma sitio ante la entrada. Este gijonés de 80 años, abonado número 177 del club, desconoce la rebaja en los precios, no sabe el montante exacto de lo que le tocará pagar por el carné de su mujer, María Teresa, ni el suyo. Se guía por otras cosas. "Siempre vengo el primer día y quería llegar con tiempo ¡Qué voy a hacer en casa!", bromea. "Ya he visto subir y bajar al Sporting muchas veces, incluso a Paco Herrera jugar en El Molión", añade. Hombre de costumbres, siempre estará al lado del Sporting.

"Vale más subir a siete del filial que fichar a 16 como los del año pasado. No hay que tener prisa", comenta Ángel Vielsa, el segundo en sumarse a la fila, media hora después de que lo hiciera Moledo. Los dos son gijoneses y de la misma quinta. Se entienden rápido. "Como me diz la muyer, tú tienes dos ilusiones: el nietu y el Sporting", señala Vielsa para justificar su temprana presencia en El Molinón.

"Que traigan pocos fichajes, pero buenos. Que mejoren lo de Mareo", señala Jorge Argelio Cernuda, que a sus 66 años lleva desde 1979 sacando el carné. "Fallé una vez, Vega-Arango me dijo que me iban a respetar la antigüedad, pero al final no fue así", comenta todavía contrariado. Tener un número pequeño de abono sigue siendo muy valorado.

"A mí me rebajan 97 euros en la grada este", afirma con rostro de satisfacción César Díaz, un miembro más de la cola que ya engorda a media hora de que se abran las oficinas. "Para mí los fichajes son los siete que subieron del filial. Hay buen entrenador y buen director deportivo. Lo que falla es la directiva. Son los que nos han llevado a Segunda", comenta este gijonés de 42 años. "Y sportinguista desde que nací", apostilla.

"A ver si de los jugadores que vienen de abajo queda alguno y van haciendo un bloque, que ye lo importante", se escucha. "Tengo esperanza de que el equipo ascienda", señala José Manuel Moledo. Se advierte un clima de moderado optimismo entre los primeros 300 en renovar su abono en las tres horas primeras horas de atención en oficinas.