El vicepresidente pide paciencia para los fichajes

"El club está tomándose el tiempo necesario para tratar de traer a los mejores jugadores posibles". Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, quiso mandar ayer un mensaje de tranquilidad a la afición después de que el conjunto rojiblanco esté a pocos días de iniciar la pretemporada sin que todavía cerrar ninguna incorporación. El club entiende que el plazo para reforzar la plantilla debe asumirse con paciencia. De momento, se trabaja en dar prioridad a la salidas, con la marcha de Cuéllar como uno de los temas que podría registrar novedades a lo largo de la semana.

"Tenemos la tranquilidad de que disponemos de un gran director deportivo y un gran entrenador. Confiamos en que esos fichajes no tarden en llegar", subrayó Javier Martínez, cuestionado por si el aparente inmovilismo que se traduce de no haber anunciado ningún fichaje puede resultar un mensaje negativo de cara a la intención de recuperar la ilusión del sportinguismo. "Se está trabajando en ello, hay muchas vías abiertas, y esperamos que pronto pueda fructificar alguna", expresó el directo del conjunto gijonés, sin concretar en nombres. Uno de los objetivos del club en el mercado era Charles, que ha terminado engrosando las filas del Eibar. Los armeros anunciaron ayer su incorporación. "No tiene por qué ir unido al inicio de la renovación de abonos, aunque sí nos hubiera gustado que hubiera llegado algún jugador", comentó el vicepresidente respecto a la posibilidad de que el Sporting ya hubiera tenido estos días a su primer fichaje. Torrecilla se encontraba ayer fuera de Asturias para avanzar alguna de las alternativas en las que el club está trabajando. Herrera espera, de momento, por las seis incorporaciones que solicitó.