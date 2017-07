Cuéllar: "Mi intención era retirarme del fútbol aquí en el Sporting, pero no ha podido ser"

Cuéllar, en una entrevista en la página web del club señaló que le costó tomar la decisión de dejar el Sporting para jugar en el Leganés porque su intención era alargar su carrera en el Sporting hasta su retirada. "Se dice pronto, pero son nueve años los que he estado aquí, y nunca pensé que podía tomar esta decisión, porque mi intención era retirarme aquí en el Sporting. Pero no ha podido ser y se queda una puerta entreabierta".

"Todo lo que soy a día a de hoy es en parte por los nueve años que he vivido aquí, gracias a la familia sportinguista. No creo que haya otro club como el Sporting en el que se viva de esta manera el día a día del fútbol. Es algo que no lo viviré en ningún otro sitio", resalta Cuéllar, que se acordó de las lesiones de rotura de peroné y ligamento cruzado que vivió en Gijón, y el buen trato que recibió de los servicios médicos del club. "Maduré mucho gracias a eso. Las lesiones hicieron que no pudiera jugar, y eso me hizo valorar mucha más lo que tenía", subrayó.

El meta extremeño también señaló que su primer año en el club fue uno de los más duros. "Tuve la lesión de peroné y participé menos de lo que quería, porque tenía solo 24 años y tenía muchas ganas de jugar en Primera".

Y en el lado opuesto recordó que "hicimos historia en el año que ascendimos a Primera, con el record de imbatibilidad, tuve gracias a mis compañeros el Trofeo Zamora, y fue un año apoteósico e inolvidable para todos".