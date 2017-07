Cuéllar: "Me siento orgulloso de formar parte de la historia del Sporting"

"Dejo todo aquí, es una decisión profesional. Uno cuando es pequeño siempre quiere estar en lo más alto". Cuéllar se ha despedido esta mañana en El Molinón tras nueve temporadas como jugador del Sporting, para poner rumbo al Leganés, y prolongar un año más su estancia en un club de Primera. "Es un día difícil porque dejo atrás nueve años de tu vida", indicó el meta extremeño.

En su despedida estuvo acompañado del los jugadores de la primera plantilla Lora y Carlos Castro, así como los componentes del Consejo de Administración Javier Martínez y Fernando Losada. Cuéllar recordó que el entrenador que más le ha marcado ha sido Manolo Preciado y que su parada más especial fue en Valladolid, en la penúltima jornada de la temporada 2008-2009, porque sirvió para sellar la permanencia en Primera.

"He crecido hasta lo máximo defendiendo la portería del Sporting. He dado los máximo en todos los ámbitos", comentó Cuéllar, antes de añadir que "me voy orgulloso y con la cabeza alta, hacer historia en un club así es complicado. Me siento orgulloso de formar parte de la historia del Sporting".