Babin, único central del año pasado que podría iniciar la pretemporada

El Sporting podría empezar este próximo lunes la pretemporada con un solo defensa central de la primera plantilla del año pasado. Babin, que finalmente no jugará con Martinica la Copa de Oro que se inicia hoy, sería el único central disponible y con vistas a quedarse en la plantilla a las órdenes de Paco Herrera, en la sesión de trabajo del lunes en Mareo. Amorebieta negocia su posible salida a Independiente de Avellaneda, mientras que Meré tendrá unos días más de vacaciones por la disputa del Europeo Sub-21.

También estarán en Mareo a las órdenes de Paco Herrera Julio, tras regresar de su cesión, y el canterano Juan Rodríguez, que dispuso el curso pasado de minutos con el primer equipo en Primera.

La Copa de Oro se inicia hoy y durará hasta el 26 de julio. Babin no jugará finalmente con Martinica, tras no autorizar el Sporting su presencia en esta competición ni en la Copa Caribe, al no ser una selección reconocida por la FIFA, pese al empeño del futbolista por participar.

Amorebieta sigue valorando la oferta de Independiente de Avellaneda y no sería descartable que pudiese acordar su salida amistosa del Sporting antes del lunes. Incluso iniciando los entrenamientos su futuro como rojiblanco no está asegurado, ya que el club ve con buenos ojos liberar una de sus fichas más altas. El caso de Meré sigue sin novedades, con el Málaga bien posicionado para obtener su cesión, y con los andaluces negociando una opción de compra para la próxima temporada.