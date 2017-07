"El ascenso es un reto bonito, no una exigencia"

Roberto Canella es el jugador más veterano de la plantilla del Sporting. Debutó en la temporada 2006-2007, y salvo un paréntesis en el curso 2014-2015, en el que estuvo cedido en el Deportivo, ha jugado siempre en su Sporting. A su vuelta de La Coruña fue cuando vivió su peor año, con menos continuidad en las alineaciones, pero el año pasado volvió a ser un fijo de la plantilla. Ahora lleva 268 partidos disputados con el primer equipo entre Liga, Copa del Rey y promoción de ascenso a Primera, 19 más que Alberto Lora. "Este año tendremos un pique por ver quien de los dos llevará más partidos jugados en el equipo", bromea Roberto Canella, que ayer participó en la ceremonia de clausura del segundo turno del Campus de Mareo.

Canella ya le tocó en la temporada 2012-2013 asumir la exigencia de devolver al equipo a Primera tras el descenso. Aquel año con Manolo Sánchez Murias y Sandoval no salió bien. Ahora, con el Sporting con un presupuesto mayor que sus rivales, parte el curso con el objetivo de subir a Primera. "No es exigencia el ascenso, no nos pude pesar esa presión, es un reto muy bonito que nos tenemos que meter todos en la cabeza", reconoce el lateral de Pola de Laviana, que añade también que "debemos ir a por ello con tranquilidad, pero sabiendo que es un reto bonito por delante".

A sus 29 años, y después de diez temporadas en el equipo, se ha convertido en una referencia en el vestuario, y también para los canteranos, más después de la marcha de Nacho Cases y la posible salida de Meré. "Prácticamente todos los años sale algún chaval de Mareo que debuta en el primer equipo. Es importante que los jóvenes pisen fuerte, tengan la oportunidad de llegar al primer equipo, y debutar con el Sporting en Segunda este año y esperemos que en el futuro de nuevo en Primera", afirmó.

Canella disfrutó en el Campus junto a los participantes del segundo turno, a dos días del inicio de la pretemporada. "Ver los chavales con esta ilusión, pasándolo bien y disfrutando, es algo importante. Esperemos que sigan pasándolo así de bien", resaltó el lateral rojiblanco.

Para Canella será una temporada especial, la undécima en el primer equipo, y buscando gozar de la misma continuidad en las alineaciones que el pasado curso. "A veces estás arriba o abajo, pero lo que nunca se puede hacer es perder la esperanza. Hay que entrenar todos los días con muchísimas ganas para llegar en el mejor tono posible al día que toque jugar y hacerlo lo mejor posible", subraya el defensa de Laviana.