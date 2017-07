Paco Herrera: "Bergantiños ve con buenos ojos venir al Sporting"

"Están todos con muchas ganas". Paco Herrera ve a sus jugadores especialmente motivados con la vuelta al trabajo. El entrenador rojiblanco abrió la pretemporada con 25 futbolistas y ninguna incorporación, una situación que no le inquieta, según explicó al término del primer entrenamiento. "No estoy nervioso y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la afición. La dirección deportiva está mirando muy arriba. Las gestiones se están haciendo de forma seria y las cosas que tenemos en mente, saldrán", subrayó. Herrera concretó en un caso. "Bergantiños veía con buenos ojos venir al Sporting hace un par de días y nosotros estaríamos muy felices de que viniera aquí", destacó.

No hay mal que por bien no venga. Herrera cree que el hecho de que no hayan llegado todavía los fichajes da más protagonismo a los siete jugadores que han dado el salto del Sporting B, por lo que espera que sean capaces de ganarse un sitio. "No estoy nervioso. En un principio me da la oportunidad de ver mucho más a todos los jóvenes. Y para mí es importante. Si hubiera tres o cuatro caras nuevas, alguno se tendría que haber quedado con el filial", señaló. Da por perdidos a Meré y Amorebieta, y avisa de que el número de salidas irá en consonancia con las llegadas. "Ficharemos seis, como máximo. De todas formas, prefiero que lleguen cuatro jugadores top para nosotros, que seis", añadió Herrera. En cuanto a los futbolistas que quedan por salir, el entrenador rojiblanco cree que serán dos, y se decidirá, "al noventa por ciento", entre los cuatro que regresan de cesión (Julio, Álvaro Bustos, Pablo Pérez y Rachid).

Herrera quiso ser muy claro respecto a Meré. "A mí me gustaría que si tiene que terminar de crecer, que fuera en su casa", detalló en referencia a que continuase en el Sporting. Sin embargo, agregó que "es una situación muy difícil de sostener", en referencia a que el jugador cambiará de aires este verano. "A partir de esta semana van a aparecer nombres y situaciones concretas. No me preocupa tanto porque tenemos buenos jugadores. Nacho, Pedro Díaz y Cristian, me parecen unos jugadores fantásticos. Es hasta bueno que estas situaciones se retrasen", explicó respecto al hecho de que no hay excesiva prisa para acabar de perfilar la plantill.

"Hay dos equipos que estarán por encima de los demás, hablo de poderío económico. Uno está siendo Osasuna y otro Granada, pero no me preocupa. Partimos con una base sólida, a diferencia de otros, puedo transmitir tranquilidad y paciencia. Vamos a tener buen equipo", insistió Paco Herrera, también visiblemente ilusionado con el nuevo reto abierto en el Sporting. Un caso delicado es la situación de Babin, a quien el club abrió expediente por indisciplina al querer jugar con Martinica cuando no tenía permiso. "Le he llamado dos o tres veces en vacaciones, no sé si no me cogía el teléfono o llamaba a hora intempestivas", apuntó Herrera en un primer momento. "Es un profesional, lo conozco de jugar contra él, es un profesional y lo va a demostrar desde el primer día. Encontraré el camino para que sea feliz aquí", apostilló Herrera para dar por cerrado este capítulo.