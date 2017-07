Bergantiños, primer fichaje del Sporting

El Sporting ha llegado a un acuerdo con Álex Bergantiños para que se convierta en el primer fichaje del conjunto rojiblanco en el mercado veraniego. Paco Herrera no ocultó ayer la evidencia de que la negociación con el futbolista estaba muy avanzada. "Bergantiños es una opción, pero no he podido reunirme hoy (por ayer) con Miguel (Torrecilla) como para tener una información de los últimos movimientos", comentó en un primer momento, un tanto cauteloso, el entrenador del conjunto gijonés, antes de que se confirmase el fichaje.

Las posturas entre Bergantiños y el Sporting estaban tan cercanas que incluso Tino Fernández, presidente del Deportivo de La Coruña, club al que pertenece el futbolista, expresaba ayer que los gijoneses estaban muy bien colocados para hacerse con el centrocampista gallego. "El Sporting es uno de los que pueden afrontarlo con más garantías (su fichaje), porque seguro que lucha por el ascenso y porque tendrá un presupuesto más alto, al tener seguro de descenso. Él decidirá y nos lo comunicará", declaraba el presidente gallego antes de confirmarse la llegada de Bergantiños al Sporting. Fernández también quiso mostrarse cariñoso con el jugador deportivista, uno de los más veteranos del vestuario. "En Segunda División Bergantiños es un lujo", expresó.

Paco Herrera conoce bien al futbolista y pretende sacar provecho de su veteranía y oficio para reforzar la medular, una de las posiciones clave para el entrenador rojiblanco. La de Bergantiños, que es una opción que se realiza en forma de cesión por el tiempo le resta de contrato en La Coruña, puede no ser la única cara nueva en el equipo durante los próximos días. "A partir de esta semana van a aparecer nombres y situaciones concretas", detalló Paco Herrera.