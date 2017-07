Herrera: "Estoy tranquilo, haremos un buen equipo"

"Han venido todos con muchas ganas. Bien de peso, bien en cuanto a lo que son las analíticas y los test de esfuerzo. Está todo en su sitio". La sonrisa de Paco Herrera acompaña cada una de sus respuestas. Se toma unos segundos cuando toca hablar de salidas de jugadores, o de candidatos a reforzar al equipo, pero no duda cuando se le plantea la incertidumbre que rodea al equipo por haber iniciado la pretemporada sin fichajes. "Estoy tranquilo porque sé que se están haciendo las gestiones de manera muy seria. La dirección deportiva está mirando muy arriba y las opciones que tienen en mente, saldrán. Le mandaría a la afición un mensaje tranquilizador. Vamos a tener muy buen equipo", subraya el entrenador del Sporting.

"Me he encontrado como la primera vez que vine como jugador. Vamos a ver qué es lo que puede pasar ahora". Paco Herrera apuró cada momento de su primera sesión como entrenador del Sporting. Hasta la fina lluvia que acompañó la jornada fue bien recibida por el ahora técnico y exfutbolista rojiblanco entre 1974 y 1977. Estuvo atento a la plantilla y también a devolver cada saludo o gesto de cariño que le brindaron el medio centenar de espectadores que siguieron la sesión de trabajo. El optimismo de un Herrera pletórico se vio también en la sala de prensa, iniciando su comparecencia subrayando el lado positivo de la ausencia de incorporaciones. "Me da la oportunidad de ver mucho más a todos los jóvenes. Y para mí eso es muy importante. Si hubiera tres o cuatro caras nuevas, alguno se tendría que haber quedado con el filial", comentó en referencia a los siete que han dado el salto desde el Sporting B.

Los gustos de Herrera respecto a quienes vienen apretando desde la cantera pronto quedaron al descubierto. "Nacho (Méndez), Pedro (Díaz) y Cristian (Salvador) me parecen unos jugadores fantásticos. Igual no hace falta fichar a dos mediocentros y vale con uno", descubrió. Fue el anuncio de que los seis fichajes que solicitó durante su presentación pueden finalmente verse recortados, en función de lo que plantee la pretemporada y el mercado. "El máximo número fichajes serán seis, pero prefiero que vengan cuatro jugadores 'top' para nosotros, que seis", recalcó el preparador del conjunto gijonés. En este apartado, fue contundente respecto a sus preferencias. "Tengo claro el perfil de lo que podemos necesitar. Jugadores que alrededor de ellos los demás crezcan. La situación más importante a controlar es que ya tenga cierta experiencia y que dé aplomo y liderazgo en dos posiciones: una es la de central, y la otra la de centrocampista", destacó.

Herrera explicó que la puerta de salida está abierta todavía para, al menos, dos futbolistas, que seguirán los pasos de Nacho Cases, Cuéllar, Amorebieta y Meré. Dos nuevas bajas que saldrán "al noventa por ciento" de entre los cuatro cedidos que han regresado al club. En cuanto a Meré, el barcelonés es claro. "Al noventa por ciento de que va a estar en otro club la próxima temporada. Sería el hombre más feliz si se quedara. Me gustaría que, de terminar de crecer, fuera en su casa, pero entiendo que la situación es difícil de sostener", señaló.

Otro caso espinoso es el de Babin, expedientado por el club por desobediencia, al intentar jugar con la selección de Martinica sin disponer de permiso. "Le he llamado dos o tres veces (en vacaciones), pero no sé si no me cogía el teléfono o si es que le llamaba a hora intempestivas", dejó caer Herrera. "Es un profesional y lo va a demostrar desde el primer día. Encontraré el camino para que sea feliz aquí", continuó el entrenador para quitar hierro al asunto. En el capítulo de individualidades, también destacó que confía en volver a sacar la mejor versión de Víctor Rodríguez, aunque admitió que la tarea de levantar una plantilla recién descendida a Segunda no es sencilla. "Es un tema a trabajar importante, más de lo que parece", subrayó.

El nuevo técnico rojiblanco se expresó amigo de tocar lo mínimo las tradiciones, tanto a nivel de entrenamientos como de vestuario. "Mi idea es que los capitanes salgan a votación de los jugadores y si la cultura del club tiene un formato establecido, respetarlo", señaló Herrera. Algo que extendió a las habituales salidas en pretemporada al Picu El Sol o San Lorenzo. "Me gusta más lo del picu que lo de la playa", concluyó el encargado de guiar al Sporting de vuelta a Primera.