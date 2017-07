Bergantiños: "El Sporting me ofrece ser alguien importante"

"Voy con toda la ilusión a competir en Segunda". Acompañado por el presidente del Deportivo de La Coruña y ante la presencia de algunos de sus compañeros de vestuario, Álex Bergantiños (La Coruña, 7-6-1985) se despidió ayer del conjunto gallego tras convertirse en el primer fichaje del Sporting. El coruñés llega cedido por una temporada, con opción a una segunda en función de una serie de objetivos. "El Sporting me ofrece la oportunidad de ser alguien importante", subrayó el futbolista como una de las claves de haberse decidido por el proyecto rojiblanco. Hubo otra causa importante, la insistencia en traerle del director deportivo y el entrenador. "Torrecilla y Herrera me han estado llamando durante todo el verano", desveló el jugador, que será presentado hoy, a las 12.45 horas, en Mareo.

"He tenido el privilegio de estar seis años en el equipo de mi vida y ahora toca disfrutar de un proyecto importante", explicó Álex Bergantiños, motivado ante la oportunidad de ser uno de los hombres sobre los que se apoyará la temporada en la que el Sporting buscará el regreso a Primera División. "Que alguien como Paco Herrera te llame es importante. Él es el entrenador, quien toma las decisiones. Con mi rendimiento tendré que ganarme el poder jugar y aportar. Hay que demostrarle ahora. Le agradezco el interés de llamarme. Intentaré devolver la confianza con trabajo y esfuerzo, como he hecho en todos los equipos que he estado", añadió el centrocampista gallego, antes de iniciar el desplazamiento por carretera a Gijón, junto a su mujer y su hija.

"Salió una cosa del extranjero, pero no me convenció. También había otras cosas de Segunda División", detalló el que fuera hasta ahora capitán deportivista. Álex Bergantiños es uno de los centrocampistas de liderazgo que solicitó Paco Herrera. Hombre de músculo y compromiso, en su trayectoria también se encuentran cualidades para sumarse al ataque. El jugador reconoció que la decisión de cambiar de aires, tras ampliar su contrato hasta 2019 con el club coruñés, se fraguó en que Pepe Mel le comunicó que iba a tener complicado disponer de minutos. "No quiero molestar. El míster me dejó claro que iba a tener muy pocas opciones. A veces dar un paso atrás es importante también. Nos conviene a todos", explicó. Y es que como él mismo reconoció, la competencia por un puesto en Riazor va a ser feroz. "Fede Valverde tiene una pinta espectacular y hay tres pivotes de calidad contrastada. Tampoco quiero molestar", apostilló.

La fórmula en la que se apoya su llegada al Sporting es un poco más compleja que las habituales cesiones por una campaña. El club rojiblanco y el jugador han añadido al contrato una serie de cláusulas por las que se puede acordar prolongar su estancia un año más. Entre ellas, la categoría en la que milite el equipo y la situación en la que se encuentre su club de origen. "A mi edad, hay que ir valorando año a año, viendo mis posibilidades como jugador", señaló Bergantiños, que prefiere valorar que su marcha del Dépor es "un hasta luego" más que un "adiós" definitivo.

El club trabaja ahora en cerrar la semana con más llegadas. La principal vía en la que se está trabajando es la de la delantera, con Scepovic como uno de los grandes candidatos a completar el ataque. El serbio desea regresar al Sporting, pero su llegada está condicionada a las condiciones que se pacten para su cesión con el Getafe. Torrecilla tiene abiertas alternativas.