El momento de Mariño

Diego Mariño aspira a conseguir el protagonismo que le arrebató Cuéllar la temporada pasada. El meta gallego inicia su segunda campaña en el Sporting como el favorito a una titularidad bajo palos, a la que también opositan Dani Martín y Whalley, tras la baja del emeritense. "Ahora todos empezamos de cero", señala en un primer momento con la boca pequeña. "No voy a ser hipócrita, tengo muchas esperanzas de poder jugar más partidos, pero tengo que ganármelo y apretar como uno más. No me siento titular, sería un error", subraya Mariño.

"Tengo una espinita clavada", reconoce cuando se le recuerda las pocas oportunidades de las que dispuso la temporada pasada. Diego Mariño sólo participó en cuatro encuentros, dos en Liga y otros tantos en Copa. "Podía haber jugado más de lo que jugué. Las veces que salí creo que lo hice lo suficientemente bien. Demostré que podía ayudar al equipo y defender la portería. Al final son decisiones de los entrenadores, pero esperaba haber jugado más partidos", sentencia el futbolista, el más experimentado de los tres candidatos a la portería.

"¿Cómo he vivido la marcha de Cuéllar? Como algo natural. Esto es fútbol y puede pasar", apunta el vigués, que prefiere centrarse en la ilusión que se respira en el vestuario ante el inicio de una nueva campaña. Un vestuario que inició la pretemporada sin fichajes y que hoy mismo conocerá a un nuevo compañero: Álex Bergantiños. La escasez de incorporaciones no preocupa al gallego. "Nos hacen falta refuerzos, pero no tenemos que perder el tiempo pensando en fichajes", afirma.

El portero del Sporting pide prudencia, tanto para hablar del ascenso, como para ir viendo crecer al equipo en lo deportivo. "Es pronto para hablar de rivales y de quién estará arriba en la clasificación. El ascenso se decide en detalles, y da igual cómo sea. Ojalá pudiera ser como lo hizo el Levante, holgadamente y sin sufrir mucho. También vale como lo logró el Getafe, sufriendo hasta el último minuto. Lo que queremos todos es subir", concluye.