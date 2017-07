Bergantiños: "Sin humildad es difícil ascender"

"Llego a un club grande de España". Álex Bergantiños fue presentado ayer como nuevo futbolista del Sporting, al que se incorpora en condición de cedido por el Deportivo de La Coruña. "Vengo a trabajar y aportar mi experiencia para conseguir el objetivo", subrayó el centrocampista gallego, destinado a ejercer como uno de los líderes que se buscaban para la medular. "Me considero un trabajador de esto, un jugador de equipo, y estoy preparado para ayudar en todo lo que pueda. Tengo ilusión de sumar un nuevo ascenso a Primera a mi currículum", confesó tras los tres que ha vivido a lo largo de su carrera.

"Soy un jugador más defensivo, táctico, de colocación", explicó Bergantiños sobre sus preferencias sobre el terreno de juego, dejando claro que prefiere actuar como pivote defensivo antes que volante, aunque se pone a disposición de Herrera para la demarcación en la que pueda ser más necesario. El coruñés mantuvo un discurso comedido y sencillo que trasladó a sus convicciones en lo deportivo. "Sin humildad y trabajo es difícil ascender. La Segunda División es una de las competición más igualadas del mundo", destacó. "El proyecto que me presentaron Paco y Torrecilla es ilusionante, fue en el que más interés vi por mí. No me lo pensé", añadió antes de desvelar que se ha puesto al tanto del equipo por las conversaciones que mantuvo con dos excompañeros, Canella y Viguera.

"Hay que tener la mentalidad de que habrá momentos difíciles y la fortaleza mental de afrontarlos y saber que es una carrera de fondo, en la que tenemos que estar preparados para estar arriba", recalcó el gallego en cuanto al camino que inicia el Sporting para volver a Primera. Por último, el jugador y Miguel Torrecilla puntualizaron la posibilidad contemplada en el acuerdo de cesión para prolongar su estancia un año más. "A final de temporada entablaremos conversaciones para, dependiendo de cómo haya ido la experiencia, tener opciones de ampliar", señaló el director deportivo rojiblanco.