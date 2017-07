Scepovic: "Me arrepiento de haberme marchado del Sporting"

Á. C.

Stefan Scepovic, en su presentación, esta mañana, como jugador del Sporting. Á. C.

"Tuve otras opciones de aquí y de fuera. Cuando conocí el interés del Sporting lo aparté todo. Vuelvo con más madurez". Stefan Scepovic fue presentado esta mañana como nuevo futbolista del Sporting. El serbio llega cedido por el Getafe, con opción de compra obligatoria si se asciende. No es su idea vestir se rojiblanco una sola campaña. "No he venido sólo por un año", afirma.

"La pregunta igual tiene que ser para otros", contesta Scepovic a la cuestión de la razón por la que no ha alcanzado en los últimos tres años el nivel que logró en Gijón y ha contado poco tanto en el Celtic como en el Getafe. También habla de las dos partes que tuvo esa campaña mágica en el Sporting, en la que sumó 23 tantos. "La primera vuelta fue muy buena, pero todos sabéis que no jugué en la misma posición en la segunda. No entro en eso. Intento aportar todo lo que puedo en el campo", aseguró.

Scepovic no quiso fijarse metas goleadoras. "Me conocéis, no hablo de cifras. Intento trabajar y ayudar en todos los sentidos", explicó. Asume con tranquilidad que se le vaya a pedir un nivel similar. "A un futbolista siempre le gusta la presión de la gente y más la de una afición que te exija, como ésta", apuntó.

"Aprendí a que cuando no cuentan contigo, hay más cosas y hay que seguir trabajando", dice de la experiencia de los últimos años.

En todo caso, el delantero del Sporting admite que se arrepiente de haberse ido. "Lógicamente, si miras estos últimos años, diría que sí, pero el fútbol es así. También había que entender la situación de aquel año", sentenció.



El interés favoreció el acuerdo

El club rojiblanco aprovechó el interés del futbolista por jugar en El Molinón para exprimir las condiciones del acuerdo de cesión con el Getafe. El Sporting no paga por su llegada y se hace cargo únicamente de una parte de la ficha que percibiría el serbio en Primera con los azulones. El club ve con buenos ojos otro de los apartados del contrato, el de disponer de opción de compra obligatoria en caso de lograrse la vuelta a la máxima categoría, un escenario rentable y que permitiría asegurar la continuidad del futbolista, destinado a ser uno de los protagonistas esta campaña. El importe de la opción de compra, que incluye variables, es cercano a los 2 millones de euros. Scepovic será presentado hoy, a las 11 horas, en Mareo.