Federico Barba: "El Sporting cree en mí y tiene un proyecto ambicioso"

"Me gusta España, me gusta jugar al balón, me gusta el buen fútbol". Federico Barba ya luce de rojiblanco. El italiano fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Sporting, al que llega después de que el club acordara con el Empoli el pago de 1.750.000 euros en cuatro años, cifra que puede ascender a dos millones en función de objetivos. "He venido aquí porque el Sporting cree en mí y tiene un proyecto ambicioso. Vengo para ganar y ayudar a cumplir el objetivo", afirmó el nuevo central del conjunto gijonés, que reconoció que le atrae el fútbol combinativo que se practica en la liga española.

Federico Barba, admirador de Maldini, es un central "zurdo, con buena salida de balón, técnico dentro de su posición, fiable y solvente". Esas fueron las palabras con las que le definió Miguel Torrecilla, director deportivo del conjunto rojiblanco, que le acompañó en su presentación como nuevo futbolista del Sporting. El salmantino también detalló el montante del traspaso pagado por el italiano al Empoli así como que Barba firma por cuatro temporadas. Barba viajará esta tarde con el equipo a Barakaldo, donde el Sporting se enfrenta al conjunto local a partir de las 19.30 horas. No se descarta que participe.