El Sporting visita a la Santina después de "no haber hecho los deberes"

El Sporting cumplió esta mañana con la tradicional ofrenda a la Santina, encabezada por Canella y Pelayo Suárez, el futbolista más veterano y más joven, respectivamente. Fernando Fueyo, capellán rojiblanco, ofició una misa en la que, como reflexión, valoró la temporada que se inicia.

"Venimos con el miedo de un chaval que va a entregar las notas y sabe que son malas. El año pasado no hicimos los deberes", señaló Fueyo, en relación al descenso. "No venimos a pedir milagros ni ascensos, sino a dar las gracias. No queremos tratos preferentes con el Oviedo, todos somos tus hijos. Nosotros nos encargaremos de marcar las diferencias", continúo el capellán.

No sólo la plantilla estuvo presente en Covadonga. El consejo de administración del Sporting acudió en pleno y también Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, tras cerrar la desvinculación de Víctor Rodríguez