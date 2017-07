Herrera quiere otro central para el Sporting, además de Quintero, y ve a Babin "raro"

A la espera de la llegada a Gijón del colombiano Juan Quintero como el cuarto refuerzo del Sporting, Paco Herrera, entrenador rojiblanco, deslizó esta mañana en Mareo que quiere otro defensa más. "Es posible que fichemos un segundo central", apuntó antes de referirse a otro de las incorporaciones que está en marcha, la del extremo Rubén García. "He hablado con él y espero convencerle. El promedio que tengo es bueno", bromeó sobre su capacidad para atar refuerzos. Más serio estuvo cuando se le referió a su preocupación sobre la marcha del equipo, acentuada tras la derrota ante el Barakaldo.

"He observado algo que me hace reaccionar y me tengo que poner las pilas el doble. Ha hecho mucho daño la temporada pasada. Hay jugadores que tienen perdida un poco su confianza y hay casos tan extremos como el de Víctor, que decidió irse. Hemos perdido un gran jugador, no ha soportado la presión del año pasado", explicó el entrenador del Sporting. "Quiero convertir al Sporting en un equipo ganador, que se lo crean. Es el trabajo más importante y no voy a permitir que nadie se me caiga", destacó.

Herrera también se refirió a dos jugadores que pueden abandonar el Sporting en las próximas semanas. "A Babin lo veo raro. Está con molestias", deslizó el técnico, mientras que tiene sus dudas con Rachid. "Sabe jugar al fútbol, pero necesito verle competir. Cristian, Nacho Méndez y Pedro Díaz sé que sí van a competir", apuntó. El entrenador del Sporting asumió que muchas de las llegadas son futbolistas a recuperar, entre ellos Quintero, que "mi infromación es que viene de hacer un año malo". También habló de otros casos como el de Viguera. "Tiene que empezar a jugar para adelante y olvidarse de hacerlo para atrás, porque cualquier día lo vamos a ver jugando a las cartas con el portero", señaló.